O futuro dos investimentos imobiliários

A pandemia causada pelo coronavírus, trouxe inúmeros transtornos, principalmente, para a economia, mas com a retomada iniciada, percebe-se o surgimento de inúmeras oportunidades para aqueles que souberam esperar, agora poderão adquirir seu imóvel. É sabido que a busca pelo aquecimento da economia, mas também, o desejo de venda por parte de algumas pessoas, trouxeram facilidades e flexibilidade para aqueles que querem comprar.

Quem procura imóvel, busca rentabilidade, menor risco e diversificação de capital. Dado ao atual cenário, podemos entender que se trata de um bom momento para investir em imóveis, aproveitando as oportunidades que este período de retomada da economia tem oferecido.

Mas, para se comprar um imóvel com segurança, devemos seguir algumas dicas importantes: deve haver planejamento, muita pesquisa, dedicação, confiança e otimismo, sem falar de uma imobiliária de confiança e tradição neste mercado. Além disso, investir em imóvel acaba sendo um retorno constante, pois propicia a diversificação de seus investimentos, uma vez que ao longo do tempo se ganha com a valorização do imóvel e também ganha-se quando o patrimônio gera renda, como por exemplo, alugando-o.

Em diferentes momentos o mercado financeiro passou por instabilidades, influenciando o comportamento dos mais diversos investidores. Isso fez com que alternativas surgissem e viessem a estimular a diversificação dos investimentos dentro e fora do país. Para tanto, temos como exemplo promissor dessas alternativas, a compra de casa nos Estados Unidos, por meio de financiamento, como ótima estratégia de diversificação do capital. O que se percebe, hoje em dia, com o sobe e desce do mercado financeiro, é a excelente oportunidade de transformar um percentual do patrimônio em imóveis, valorizados em dólar.

Importante ressaltar que cada país tem sua legislação para a compra de um imóvel, portanto, antes de fechar negócio faça uma avaliação e leve em consideração cada detalhe, afinal isso pode impactar na compra do seu imóvel.

Os fatores que evidenciam o cenário positivo são juros baixos e aumento da procura, provocada pela atual crise. Os imóveis são bens duráveis, além de ser um patrimônio com liquidez e que tende a se valorizar ao longo dos anos.

*Daniel Ickowicz é diretor de vendas da Elite International Realty.