Quando Montesquieu se debruçou sobre a teoria da separação dos Poderes, não se sabia que aquelas ideias permaneceriam tão atuais séculos depois, inclusive na formulação e aplicação da Constituição de 1988, vigente até hoje no Brasil.

A teoria da separação entre Executivo, Legislativo e Judiciário proposta pelo francês compõe uma das correntes do pensamento iluminista e pressupõe a identificação de três funções específicas do Estado, além da distribuição de competências a centros distintos, que atuariam de maneira harmônica.

Foi nessa formulação que primeiro se reconheceu um Judiciário funcional e institucionalmente autônomo, destacado do Executivo, com bases teóricas que servem de base, ainda hoje, para a atuação da advocacia.

No século XX, quando as ideias de Montesquieu ainda esbarravam em governos autocráticos e ditaduras, outro pensador refletiu sobre as estruturas sociais, o sociólogo japonês Yoneji Masuda. Na década de 1980, ele falava sobre uma sociedade em que o peso do sistema econômico estaria centrado no fator informação, ao passo que sistemas anteriores se relacionavam à caça, à agricultura e à industrialização.

Quase meia década depois, a sociedade da informação evoluiu e, agora, falamos em viabilizar uma sociedade digital, com desburocratização e a possibilidade de os cidadãos acessarem serviços públicos e privados de forma mais simples.

O futuro da advocacia está condicionado ao encontro entre os valores da separação dos Poderes e da sociedade da informação, que é ágil, digital e multifuncional.

Enfrentamos períodos extremamente desafiadores no contexto disruptivo da pandemia. Houve uma verdadeira transformação na forma como os serviços são prestados pelo Judiciário e por advogados. A tecnologia se tornou tema mais recorrente do que nunca entre os que se preocupam com a prestação jurisdicional

O sistema de Justiça, incluindo advogadas e advogados, vive hoje uma revolução digital. É nosso dever zelar para que as inovações positivas obtidas durante o período extraordinário sejam incorporadas à rotina presencial, para que possamos aperfeiçoar cada vez mais o trabalho prestado pelos advogados brasileiros.

Não deve esquecer, porém, de preservar as conquistas anteriores. Defender o respeito à soberania popular é tarefa de todas as instituições. A cada ciclo de quatro anos, que se inicia e se encerra com a realização de eleições, reafirmamos que o Brasil valoriza a cidadania, a busca de ideais e a realização de sonhos. A cada eleição, os Poderes constituídos têm um encontro singular entre si e com o povo.

Atuar pela preservação do sistema democrático e de um Estado de Direito, em que impere a liberdade, a legalidade e a segurança jurídica, é tarefa que deve unir todos nós.

*Beto Simonetti, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)