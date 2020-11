O fiel da balança da corrupção no Brasil

A cada dia somos surpreendidos por novas notícias escandalosas sobre corrupção ou criminalidade organizada no Brasil e nada parece mudar, a não ser as formas – mais ou menos sofisticadas – dessas práticas abjetas e seus autores. Utilizemos aqui uma concepção ampliativa sobre a corrupção, adotada pelo organismo Transparência Internacional, como sendo o “abuso de poder confiado a alguém para obtenção de ganho privado” e que, no Brasil, apresenta-se como endêmica, organizada e institucionalizada, há tempos. De esquemas complexos de compra de deliberações parlamentares, de desvios de recursos públicos de grandes empresas públicas para financiar ilicitamente campanhas eleitorais e a manutenção de pessoas no poder, de redes de lavagem de dinheiro no país e no exterior, à ocultação de dinheiro em peças ou partes íntimas dos corruptos e corruptores, temos a sensação – uma espécie de “consciente coletivo” – de que não há solução para o problema perverso e capcioso da corrupção e da criminalidade organizada em nosso país.

Ensaios de mudanças e sopros de esperança reverberaram do resultado inédito do julgamento da Ação Penal n. 470 (Mensalão) e dos efeitos transformadores da Operação Lava-Jato, mas, infelizmente, o Congresso Nacional e, por não raras vezes, a jurisprudência nacional, insistem em retroceder no caminho desenvolvimentista do combate à corrupção e à criminalidade organizada, respectivamente, com a desconfiguração de diversos projetos de lei anticorrupção e anticrime encaminhados à deliberação parlamentar – vide “10 Medidas Contra a Corrupção”, “70 Novas Medidas Contra a Corrupção”, “Pacote Anticrime”, “Lei de Abuso de Autoridade”, dentre outros – e com a ausência de segurança jurídica na aplicação, quase sempre benevolente aos infratores, das normas jurídicas anticorrupção e contra o crime organizado, a exemplo da variação de entendimento sobre a possibilidade de execução da penas privativa de liberdade após condenação por órgão jurisdicional de segundo grau, da fixação da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns conexos aos crimes eleitorais e, por último, pela revogação da prisão preventiva e colocação em liberdade do maior traficante de drogas ilícitas do país e líder da maior facção criminosa da América Latina. No Rio de Janeiro, as milícias já dominam 1/4 dos bairros e quase 60% do território em que habitam mais de 2 milhões de pessoas.

É consenso na literatura sobre a corrupção e sobre o crime organizado que a impunidade é um dos principais fatores de ineficácia das medidas de enfrentamento – o fiel da balança – e, no Brasil, isso pode ser empiricamente comprovado. São basicamente três os principais indicadores sobre corrupção utilizados pelas ciências sociais: a) escândalos relatados nos meios de comunicação; b) pesquisas de opinião e c) condenações contabilizadas pelas instâncias sancionadoras oficiais. A par das críticas que possam receber cada um desses indicadores, os referenciais brasileiros são péssimos e revoltantes, entretanto, parecemos (ou padecemos) inertes em um ambiente letárgico de impunidade e de tolerância.

Pelo primeiro indicador, por uma simples pesquisa em sites de busca na internet, encontra-se todo o alfabeto nas iniciais dos grandes escândalos de corrupção no Brasil – de A (“Anões do Orçamento”) a Z (“Zelotes”, Operação) –, cuja grande maioria não ocasionou a punição dos infratores.

Analisando o segundo, tendo como fonte o Índice de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional, identificam-se, além da queda de posição do Brasil (do 105º para o 106º lugar, no quinto recuo seguido na comparação anual e a pior colocação na série histórica do índice), várias medidas de retrocesso anticorrupção (p. ex.: nomeação do Procurador-Geral da República fora da lista tríplice eleita pela classe de membros do MPF; retirada do COAF do Ministério da Justiça; supostas interferências indevidas do Presidente da República na Polícia Federal).

Pelo último indicador, a situação fica ainda pior. Um estudo algorítmico realizado em 2018, coordenado por Haroldo Ribeiro – “The dynamical structure of political corruption network” – analisou 65 escândalos de corrupção e criminalidade políticas no Brasil, ocorridos de 1987 a 2014, e identificou 404 envolvidas, representados por uma rede organizada e dinâmica de pessoas, geralmente com até 10 indivíduos, em uma marcante comprovação empírica analógica aos “donos do poder”, mencionados por Raimundo Faoro. Uma pesquisa de 2018 realizada pelo Congresso em Foco, constatou um quadro extremamente preocupante: 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados é investigado ou denunciado criminalmente perante o STF e mais da metade dos membros do Senado Federal figuram como investigados ou denunciados perante o mesmo Tribunal. A “renovação” da composição dos membros do Parlamento brasileiro não parece ter extirpado consideravelmente essa preocupante situação, abrigando ainda 40% de investigados, além de 50 Deputados Federais réus em processos penais e, recentemente, um Senador da República flagrado pela Polícia Federal com dinheiro de origem supostamente ilícita homiziado dentro de sua cueca, próximo às nádegas.

A cada 6 horas é distribuída uma nova denúncia por crime de corrupção no Brasil. A probabilidade de punição jurisdicional criminal e civil dos envolvidos com a corrupção é inferior a 5%, segundo um estudo realizado pela FGV, em relação às condenações de servidores públicos federais, no período de 1992 a 2005. Conforme análise publicada em 2016 pela Escola Superior do Ministério Público da União, apenas 27,7% dos inquéritos policiais por corrupção resultaram em denúncias por crime de corrupção.

Os tribunais brasileiros não conseguem cumprir nem metade das metas de julgamento de processos (civis e penais) referentes à corrupção estabelecidas pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – ENASP. Por fim, afere-se que a probabilidade de punição aos corruptos e aos corruptores é baixíssima: quando não ocorre a prescrição da pretensão estatal punitiva ou executória, a punição não gera encarceramento, o que se pode concluir pelo percentual irrisório de presos por crimes contra a Administração Pública: 0,25% do contingente prisional brasileiro, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN.

Esse cenário desolador comprova a sensação coletiva de impunidade e ineficácia do nosso sistema anticorrupção e anticrime e exige uma urgente mudança, tanto dos modelos de atuação institucional de enfrentamento, quanto da cultura ética brasileira que é tolerante e, por vezes, até complacente para com a corrupção e o crime organizado.

É preciso uma transformação estratégica da atuação das instituições de combate à corrupção e ao crime organizado, com utilização de preceitos de Nova Governança Pública, capazes de implementar uma atuação eficiente, com planejamento e execução estratégicos, especialização dos órgãos e agentes, independência funcional, com reforço à prevenção, em rede de colaboração/cooperação, respeito aos precedentes jurisprudenciais (segurança jurídica) e uso de ferramentas tecnológicas, capazes de fazer frente ao dinamismo e complexidade das redes corruptas e criminosas organizadas. Em paralelo, urge uma alteração ética paradigmática, que abandone a chamada “cultura da corrupção”, rumo à realização de padrões eficientes de uma cultura da integridade cidadã, em que se aumentem os graus de participação democrática, de controle social das políticas públicas e de transparência.

Essas medidas têm o objetivo de aumentar a probabilidade de prevenção, de detecção, de persecução, de condenação e de execução das sanções previstas nas normas do nosso sistema anticrime e anticorrupção. Somente assim seremos capazes de reverter o fluxo do círculo vicioso da corrupção e da criminalidade organizada que assola nosso país há tempos e transformá-lo num círculo virtuoso de integridade e concretização dos ideais republicanos, democráticos e dos direitos fundamentais necessários ao nosso desenvolvimento com equidade e justiça sociais.

*Rodrigo Otávio Mazieiro Wanis é promotor de Justiça e doutorando e mestre em Direito

Este artigo faz parte de uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac), com publicação periódica. Acesse aqui todos os artigos.