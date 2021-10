O fenômeno da ‘tiktokação’ da medicina

Diariamente médicos se transformam em influenciadores com posturas que definitivamente não combinam com a atitude de um profissional que tem a missão de salvar vidas.

Dancinhas infantis apontando o dedo para temas ou medicamentos, fotos dentro do centro cirúrgico e até “merchans” de diversos tipos são algumas das pérolas que se multiplicam no mundo tóxico do instagram.

Como profissional de comunicação sei da importância das redes sociais para disseminar conteúdos relevantes relacionados a doenças e tratamentos.

Muitos o fazem de forma séria e extremamente ética e usam os canais para levar informações relevantes e tirar dúvidas.

Escrever artigos e conceder entrevistas para canais de imprensa são de suma importância para o enfrentamento de fake news, principalmente durante uma pandemia.

Mas, infelizmente a maioria parece ter acabado de sair de um reality show de segunda linha.

Existem ainda aqueles que possuem formação de excelência e foram convencidos por marqueteiros que esta era a formula mágica para encher o consultório ou se modernizar.

Estes são mais fáceis de identificar, pois estão visivelmente constrangidos correndo risco de virar o “meme” da vez.

Como jornalista acho de extrema importância que novas fontes médicas sejam ouvidas e divulgadas.

Estes, caso não caiam na armadilha da vaidade e do ego, criam relações saudáveis com a imprensa e se tornaram disseminadores da boa informação.

Fica a pergunta: Onde estão os órgãos e conselhos que regulamentam a profissão?

É urgente a criação de um manual de conduta e ética para que estas bizarrices parem de aparecer em nossa timeline.

Caso contrário corremos o risco de cair nas mãos de profissionais que apresentam formulas mágicas, vendidas com performances duvidosas, dentro de um “consultório ostentação”.

*Patricia Alves é jornalista graduada pela FMU de São Paulo e pós-graduada em Comunicação Coorporativa pela Fundação Casper Líbero. Diretora da Patwork, membro do Comitê de Comunicação da LoveTogether Brasil, conselheira da ONG Aliança Solidária e idealizadora de projetos voltados para o combate ao feminicidio na ONG Bem Querer Mulher. Repórter de TV no programa empresários de Sucesso da Band News, Band Internacional e canal Terra Viva e colunista da revista Mensch