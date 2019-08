O ‘Estatuto das Famílias do Século 21’ é primitivo

O chamado “Estatuto das Famílias do Século 21”, que pretende instituir o Projeto de lei n. 3.369 de 2015 e está na pauta da Comissão de Direitos Humanos e Minorias de 21 de agosto de 2019, propõe que sejam reconhecidas como famílias, como todos os direitos respectivos, todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas.

A justificativa apresentada pelo autor desse PL, Deputado Orlando Silva (PCdoB), é de uma simplicidade que impressiona. Em apenas 5 parágrafos e poucas linhas, pretende justificar uma mudança completa das normas brasileiras sobre as entidades familiares e, pior ainda, sem o devido processo legislativo de alteração constitucional, alterar a Lei maior.

No relatório que apresentou à Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o referido Deputado quer gerar simpatia, focando nas uniões homoafetivas e desviando a atenção do leitor. Note-se que o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo gênero pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê nos votos proferidos na ADPF 132 e na ADI 4277, exige a monogamia na constituição familiar, ou seja, somente dois homens ou duas mulheres podem formar família, o que é de extrema relevância nessa decisão da Suprema Corte e foi esquecido no PL.

É preciso alertar que esse PL pretende a autonomia absoluta da vontade na constituição de família. Esse PL não trata somente de relações homossexuais, sua abrangência é muito maior.

Esse PL acarretará a possibilidade de que uma relação entre duas ou mais pessoas que se baseiem no amor seja considerada família, com todos os efeitos da constituição familiar, oriundos do direito de família, sucessório e previdenciário.

Assim esse PL propõe a poligamia consentida (trisais) e a poligamia não consentida (mancebias ou relações entre amantes), como formas de constituição de família. Aqui não se pode esquecer de citar o recente acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido no Pedido de Providências da Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS), em 24/04/18, que vedou as escrituras de poligamia com bases constitucionais, além das sociais.

Tamanha a abrangência redacional desse PL que, se aprovado, a poligamia estará permitida em nosso país. Portanto, não é preciso falar em relações incestuosas, se poderiam ou não ser permitidas e qualificadas como família (relações entre pai e filha, relações entre irmãos etc.). A poligamia dos “trisais” ou “quadrisais” ou sabe-se lá com quantas pessoas envolvidas é efetivamente um descalabro, assim como o é a ideia de atribuição de direitos para amantes.

No histórico, o mesmo relatório pretende fazer links com o preconceito que existiu no passado em relação a pessoas separadas e aos casamentos inter-raciais, chegando a querer fundamentar a proposta na discriminação contra os evangélicos que ocorreu em outros países.

Essas pretendidas justificativas históricas efetivamente são de pasmar e de nada servem ao PL, que propõe a destruição da família, do núcleo essencial da sociedade e, por conseguinte, das pessoas.

Quando o PL diz reconhecer os direitos de todas as famílias, sem exceção ou discriminação no mesmo caminho da maioria dos países democráticos do Ocidente, volta a citar a cor da pele, a religião e à orientação sexual, inclusive fazendo referência à adoção pelo par homoafetivo.

Não é disso que o PL trata. O PL tem maior e inesgotável abrangência.

Tanto é assim que é dito no citado relatório do PL que qualquer modalidade de relação entre duas ou mais pessoas, que venha a se formar com amor, deve ser reconhecida e garantida pelo Poder Público em todos os direitos decorrentes da constituição de uma família.

Lembremos que a poligamia destrói as pessoas e viola o princípio de proteção da dignidade da pessoa humana segundo estudos científicos (artigo, artigo).

Nos países ocidentais e mesmo nos países orientais (em sua maior parte), a monogamia é o sistema adotado para a formação de uma família. Isso porque a cultura monogâmica é uma conquista histórica e sua normatização é um marco na evolução sociocultural da humanidade. A história já logrou em demonstrar que a poligamia gera efeitos perversos para as pessoas e para a sociedade como um todo.

A poligamia seria, portanto, um retrocesso a épocas ultrapassadas e não um progresso do “século 21”, como consta do PL.

É impróprio reduzir este embate a uma oposição entre conservadores e progressistas. O que está em jogo é algo mais profundo: a própria dignidade do ser humano. As delimitações da entidade familiar, reconhecidas como monogâmica pelo ordenamento jurídico, devem-se à construção civilizatória pautada nas condições para o melhor desenvolvimento do ser humano.

Ademais, se há qualquer pretensão de estímulo à felicidade por parte do PL, esta é meramente ilusória. Quando o referido PL fala em promoção de uma cultura de paz ou em amor como elemento único constitutivo da família, baseia-se em conceitos distorcidos. Pergunta-se: existiria paz social sem ordem? Ou: a absoluta autonomia da vontade, por si só, de fato asseguraria felicidade às pessoas?

A superficialidade da justificativa apenas confirma a carência de argumentos da proposição.

Estamos diante de um Projeto de Lei que, pela promessa de abrangência à compreensão de família, abrirá, na realidade, as portas para a destruição da família. A permissividade de poligamia (consentida e não consentida) configura estímulo para uniões nocivas às pessoas e à sociedade.

E não podemos ser inocentes ao ponto de fechar os olhos para a existência do empenho de alguns de destruir a família. Famílias destruídas acarretam o enfraquecimento das pessoas, o que, por conseguinte, facilita a sua manipulação.

O alerta está lançado: estamos diante de uma Projeto de Lei primitivo, que retorna aos “homens das cavernas”, ou seja, a uma sociedade sem organização.

Lembremos que a principal finalidade do direito e, portanto, da lei, é a organização social.

Esse PL implica desorganização e retrocesso social.

*Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões (ADFAS). Doutora em Direito pela USP e advogada