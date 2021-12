O Direito Eleitoral em 2021 e as eleições de 2022

A regra da anualidade eleitoral, prevista no art. 16 da Constituição Federal, exige que o conjunto de normas que irá regular uma eleição esteja vigente um ano antes do dia da votação. Artigo de caráter republicano, busca-se evitar mudanças oportunistas de última hora, beneficiando maiorias de ocasião em detrimento das minorias políticas.

Acostumado com essa realidade, tornou-se tradição que nos anos ímpares – quando não temos eleições – o Congresso Nacional se debruce sobre a legislação eleitoral, promovendo reformas e ajustes. Era de se esperar, assim, que em 2021, no rescaldo das tumultuadas eleições de 2018 e 2020, fosse aprovada mais uma minirreforma eleitoral.

Ainda que as mudanças periódicas possam ser benéficas para o modelo, trazendo alguns ganhos incrementais e atualizando as regras, as reiteradas reformas começaram a desfigurar a legislação, que paulatinamente foi perdendo organicidade e tornando-se um emaranhado difícil de interpretar e aplicar. Daí a boa surpresa quando, no início de 2021, a Câmara dos Deputados formou Grupo de Trabalho para debater uma consolidação e atualização da legislação eleitoral, substituindo por um único diploma as diversas leis hoje vigentes.

A coordenação dos trabalhos ficou à cargo da deputada Margarete Coelho (PP-PI), que além de profunda conhecedora da matéria eleitoral, tem reconhecida capacidade de diálogo e construção. Ao longo dos meses, deputadas e deputados, especialistas e representantes da sociedade civil e da academia, membros da Justiça Eleitoral e demais atores do jogo eleitoral debateram e aprimoraram o projeto, que chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados.

Tratando-se de uma reforma mais profunda e com pretensão de estabilidade, não era de se estranhar que não fosse possível promulgar a lei dentro do prazo para viger nas eleições de 2022. O projeto, agora sob relatoria do senador Antônio Anastasia (PSD-MG), aguarda análise e deliberação no Senado Federal, o que pode acontecer nas próximas semanas.

Se é certo que as regras ali previstas que afetam o processo eleitoral não vigerão para 2022, a iniciativa merece os elogios exatamente por não se apegar no curto prazo. Mudanças e ajustes ainda poderão ser propostos e reavaliados pela Câmara dos Deputados, dando ao Brasil uma legislação coesa, atualizada e capaz de fazer face aos desafios democráticos nos tempos atuais.

Se a principal iniciativa aqui tratada ainda não chegou a termo, o Congresso Nacional caminhou em rumos paralelos em 2021 e aprovou a Emenda Constitucional 111, com algumas boas mudanças.

A mais significativa delas, enfrentando o lamentável problema da sub-representação política de mulheres e pessoas negras, é a contagem em dobro dos votos dados a candidatas e candidatos destes grupos para fins de cálculo do fundo eleitoral. Até 2030, ao menos, partidos terão incentivos reais para dar força a essas candidaturas, o que pode contribuir para reduzir a inaceitável disparidade que se vê nas casas legislativas.

Ainda com olhos ao tema, foi aprovada em 2021 a Lei 14.192, que ajustou as regras de propaganda eleitoral para promover uma maior participação das mulheres e criminalizou a violência política de gênero, inserindo o art. 326-B no Código Eleitoral, bem como criou um aumento de pena quando os crimes eleitorais contra a honra são praticados com “menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia”.

O Congresso Nacional foi relevante em 2021 para o Direito Eleitoral não apenas pelo que aprovou, mas também pelo que rejeitou. Refutando o negacionismo e as teorias da conspiração instiladas na opinião pública por interesses políticos antidemocráticos, foi arquivada a PEC 135/19, que pretendia instituir o voto impresso no Brasil.

Assunto recorrente nos últimos anos, seguindo a estratégia de alguns grupos radicalizados de criarem dúvidas na população quanto à segurança do sistema de votação – questão vista também recentemente nas eleições norte-americanas – o voto impresso pode trazer sérios problemas, suscitados pela Justiça Eleitoral em diálogo institucional e acolhidos pelo Congresso Nacional.

Esse diálogo institucional, aliás, insere-se dentro de uma lógica conduzida pela atual gestão do TSE, conduzida pelo ministro Luís Roberto Barroso, que deu um salto de qualidade na comunicação pública da Justiça Eleitoral. Não apenas abrindo frentes de troca de ideias com a sociedade civil e os partidos políticos, mas atualizando a comunicação ao público mais amplo nas redes sociais.

Demonstrando que a Justiça Eleitoral será intolerante com a pregação que busca deslegitimar o sistema de votação, o TSE cassou, com apenas um voto contrário, o deputado estadual Fernando Francischini (PSL), do Paraná, que nas eleições de 2018 fez uma live em que divulgou falsas informações sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas.

Essa postura mais firme e necessária também foi vista no julgamento nas ações que buscavam a cassação da chapa Bolsonaro/Mourão. Apesar de terem sido consideradas improcedentes as acusações, por falta de provas, o TSE passou duro e claro recado aos participantes das eleições de 2022, de que as máquinas de disseminação de desinformação serão investigadas e punidas com a cassação de mandatos.

O fenômeno da desinformação, que deixou marcas profundas no Brasil com as eleições de 2018, tornou-se preocupação não apenas das instituições – como os Poderes Judiciário e Legislativo – mas também de empresas e plataformas digitais. O exemplo mais claro, sem dúvida, é o WhatsApp, que desde as eleições de 2020 tem atuado em parceria com o TSE e implantado ferramentas para reduzir a disseminação de mensagens por seu produto.

As atenções em 2022 voltam-se ao Telegram, plataforma que não tem representação no Brasil e que, ao menos até o momento, recusou-se a entabular diálogo com a Justiça Eleitoral. Um dos desafios que se coloca será fiscalizar e evitar que essa terra sem lei traga efeitos concretos na disputa eleitoral.

Ainda do Congresso Nacional veio outra inovação que será aplicada em 2022, a criação das federações partidárias pela Lei 14.208. Ao contrário das coligações – que têm prazo determinado e valem apenas para as eleições – as federações pretendem ser arranjos mais estáveis entre partidos, vinculando a atuação de seus participantes nas casas legislativas.

O STF teve papel discreto em 2021 no que toca ao Direito Eleitoral. Além de permitir a continuidade da votação do Código Eleitoral – cujas formalidades haviam sido questionadas – e ter concedido recente tutela em ação direta de inconstitucionalidade para ajustar a lei que previu as federações partidárias, o Supremo também confirmou o entendimento dado pelo TSE em 2020, permitindo a realização de eventos artísticos com fins de arrecadação de recursos pelas campanhas.

Chegando ao final do ano, algumas questões ainda podem avançar. O Congresso Nacional aprovou a volta da propaganda partidária em rádio e televisão, que havia sido abolida com a criação do fundo eleitoral, aguardando-se sanção presidencial. Era esperado que os partidos buscassem retomar o espaço de diálogo com a população, ainda que cada vez menos esses meios de comunicação sejam de fato os canais principais de acesso às cidadãs e cidadãos.

Resta, ainda, quando da aprovação do orçamento de 2022, estipular o valor do fundo eleitoral. Ausente a tradição de doações eleitorais privadas de pessoas físicas, cada vez mais os partidos políticos, candidatas e candidatos dependem de recursos públicos para se viabilizar. Espera-se um aumento significativo em relação às últimas eleições, especialmente a se considerar que 2022 é ano de eleições gerais.

Como se viu, o Direito Eleitoral em 2021 – no Congresso Nacional e no Poder Judiciário – foi debatido com vistas ao aprimoramento das regras para as eleições de 2022. Há certa apreensão quanto ao clima político que teremos em outubro, razão pela qual a preocupação em ter um conjunto de regras bem calibradas é ainda maior. As mudanças promovidas, em sua maioria, foram positivas. Que venha 2022.

*Fernando Neisser é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, advogado eleitoralista e sócio do Neisser & Bernardelli Advocacia

*Paula Bernardelli é advogada eleitoralista, graduada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e sócia do Neisser & Bernardelli Advocacia