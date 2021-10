O Direito e a escrita

Desde os princípios da civilização no propósito do convívio sócio o Direito e a literatura permeabilizam a humanização da pessoalidade.

Kafka de maneira genial faz essa narrativa no seu conto “O Processo” em que o personagem encarna a angústia no regime irracional do totalitarismo.

Muitos acadêmicos do Direito se atrevem a ingressar na literatura, o Direito e a palavra são interligados desde as sentenças salomônicas, sabedoria e misticismo levou, o ex-ministro da Justiça, já falecido, Saulo Ramos, ao livro de sua autoria, “O Código da vida” se tornar um “best seller” em que inspirou não somente estudiosos do meio juridico, mas também pensadores de forma a filosofar sobre o “eu” e a vida.

Nosso país sempre foi repleto de cronistas que mesclavam de forma harmoniosa o Direito e a literatura, não faltam exemplos, mas faltam exemplares.

Vivemos uma crise bibliográfica, livrarias renomadas fechando, editoras falindo, escritores se desanimando, em uma era digital onde o noticiário te alimenta de forma abundante e continua, dificulta-se a procura da leitura tradicional, mudança de paradigma, o confinamento devido a pandemia suspirou a esperança de voltarmos aos livros, mas a tecnologia e seu avanço milionário poste a dormir a quem pensava que o Brasil se tornaria o país da literatura.

O estimulo politico de contracultura se acumula com esta derrocada, torna-se heroico e até elitista ler de forma evasiva e superficial.

Mas, há os resistentes, o Professor Gabriel Chalita, advogado, filosofo e escritor que na pandemia fez questão de nos brindar com suas palavras esperançosas, quintas filosóficas em plena guerra politica, econômica, sanitário, vem ecoar com leveza aos ouvintes um momento de paz e tranquilidade destoando do noticiário agressivo e com razão, pois, vivemos em um pico de violência extrema e insegurança que intranquiliza a população.

Alguém que se preocupa em valorizar a escrita, a fala, a reflexão e o dialogo deve ser observado de maneira diferenciada.

Quando aluno me debrucei nas obras de Gabriel Chalita, “10 mandamentos da Ética”, “A Ética dos governantes e dos governados”, o “poder e a sedução no discurso juridico”, enfim, se contrapondo a leitura básica do juridiquês, levando à um raciocínio mais profundo e humanista, cronista de hebdomadários que nos resgata a vontade da percepção de um país menos fragmentado, dilacerado, bipolarizado como vivemos.

Candidato à vaga da Academia Brasileira de Letras, como humilde aluno e que inspirado em suas obras pude escrever três livros acadêmicos, vejo que merece a pecha de imortal da ABL.

Enquanto o Brasil resistir a cultura, com uma politica quase criminosa, estaremos sempre aos olhos do mundo como um país subdesenvolvido, por mais riquezas naturais e econômicas que possamos gerar, mais um 7×1 que levamos, que não nos deixemos se acovardarmos aos que bradam macheza num país em que infelizmente a taxa de semianalfabetas não só é astronômica como chega nos mais altos poderes da República.

*Flavio Goldberg, advogado e mestre em Direito