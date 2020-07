O direito de imagem dos condomínios e as publicações nas redes sociais

Não é raro vermos uma foto da fachada de um condomínio em alguma matéria jornalística, no fundo de uma entrevista ou, até mesmo, no site de uma empresa. Além disso, com a chegada das redes sociais, é cada vez mais comum vermos fotos e vídeos que mostram fatos e situações ocorridas em condomínios, tendo como cenário a fachada do prédio.

Leia Também O uso do interesse público x a intimidade nos condomínios

Importante destacar que a Lei de Direitos Autorais – 9.610/1998, em seu artigo 48, dá a guarida para que obras localizadas em logradouros públicos possam ser representadas de forma livre, como pode ser visto:

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

Porém, a utilização destas imagens, em muitos casos, pode trazer prejuízos aos condomínios, podendo resultar no dano à imagem. Como nos casos dos vídeos e fotos de acidentes em condomínios que podem ser vistos das fachadas ou janelas publicados em redes sociais.

Nestes casos, pode haver a má impressão de que no condomínio há uma vizinhança antissocial, ou que aquele condomínio não observa os cuidados mínimos para garantir a segurança de seus moradores.

O resultado desta falsa percepção é único: a desvalorização daquele imóvel.

Com destaque, a Constituição Federal resguarda o direito de imagem, quando este fere a honra do seu titular em seu art. 5º, inciso X:

X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Vejam que a legislação Constitucional apenas utiliza o vocábulo “pessoa”, sem fazer destaque à pessoa física ou jurídica, o que permite interpretar que a aplicação desta proteção constitucional é abrangente e serve para ambos. Logo, o condomínio, pessoa jurídica de direito privado, também pode ser protegida, no que é pertinente à sua imagem, no âmbito da Constituição.

O amparo ao direito de imagem, também encontrou abrigo no Código Civil de 2002, que diz o seguinte em seu artigo 20:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

Lembramos que o condomínio é representado formalmente pelo síndico e pelas assembleias, ambos averiguando que eventuais publicações de imagem podem depreciar aquele condomínio, poderão buscar seu direito de retirada de determinada postagem ou publicação.

Importante destacar que a situação se agrava quando a publicação é feita por empresa, uma vez que, independente da demonstração do prejuízo, a parte que teve sua imagem publicada poderá se valer do judiciário para requerer uma indenização por publicação não autorizada. Entendimento que já virou súmula no Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 403 – Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Por fim, e pelas razões expostas acima, reforçamos a importância da observação dos cuidados das publicações de fotos e vídeos de fatos ocorridos em condomínios nas redes sociais, pois, mesmo com a intenção de trazer uma informação relevante, a prática poderá depreciar aquele patrimônio.

*Thiago Badaró, advogado especialista em direito condominial e professor na Escola Superior de Advocacia – ESA/OAB