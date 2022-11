O direito das relações entre as empresas e o Estado

As relações entre a iniciativa privada e o Estado ocorrem através de enlaces de diversas naturezas. Dentre as mais relevantes, duas delas assumem particular importância.

A primeira delas é estabelecida quando as empresas exploram atividades econômicas fortemente reguladas pelo Estado, o qual, inclusive, exige expedição de ato público de liberação da atividade econômica e, ainda, impõe condicionamentos regulatórios à atuação empresarial.

A segunda relação ocorre quando as empresas incluem em seu modelo de negócio a prestação de serviços públicos ou o fornecimento de bens e utilidades materiais aos Poderes Públicos. Referida relação é de natureza contratual precedida de licitação e possui ainda mais elevada inflexão de normas de direito público.

Em ambas as hipóteses o direito administrativo possui normas que, com maior ou menor ingerência, dispõem sobre a relação entre o Estado e as empresas, isso para regular atividades econômicas que, mesmo não sendo titularizados pelo Poder Público, possuem relevância social e econômica ou, ainda, para preservar serviços ou interesses públicos.

A primeira questão que se coloca no direto das relações entre as empresas e o Estado é que seu regramento é essencialmente constitucional, conformando e limitando a atividade legislativa e administrativa infraconstitucional.

Assim considerando, os princípios constitucionais da propriedade privada e liberdade de iniciativa e de empresa são acompanhados pela função social, pelos valores sociais do trabalho e pelo desenvolvimento sustentável. Ademais, os princípios que regem a Administração pública brasileira são extensíveis aos negócios público-privados por ela celebrados e, nessa medida, as empresas se sujeitam aos regimes de responsabilidade por atos de corrupção e de improbidade administrativa.

A segunda questão que se coloca é que a posição assumida pelas empresas face ao Estado é realçadamente distinta em ambas as relações. Consequentemente, o regime jurídico é significativamente distinto em ambos os casos.

Na primeira hipótese as empresas detêm e exploram uma atividade econômica de titularidade do mercado, ao passo que na segunda circunstância a atividade desempenhada é de natureza estatal, razão pela qual o regime jurídico de direito público incide com maior força. Enquanto que na exploração de atividades econômicas basta o atendimento da regulação estatal, no segundo caso a relação contratual é fortemente regrada.

Em ambos os casos a relação entre o Estado e as empresas vem sendo afetada pela chamada crise da racionalidade jurídica, bem como da superada concepção de que o Estado é, invariavelmente, núcleo que reúne a capacidade concentrada de deliberar eficazmente.

O exaurimento do privilégio da transcendência do direito – habitualmente visto como reflexo invariável da razão – requer comprometidas análises empíricas da sua legitimidade e eficácia sobre as relações de mercado e conformação do poder econômico.

Ademais, a crise da noção de soberania na pós-modernidade política decorre, em parte, da transnacionalização dos processos decisórios e da formação de consensos não mais pela autoridade, mas também pelo diálogo e pela razão.

A regulação estatal deve atrelar-se à supervisão da ordem econômica, instrumentalizando-a e amortecendo tensões, o que demanda do Estado uma posição de exterioridade relativamente ao jogo econômico, além de específica capacidade arbitral e dialógica. É nesse desafiador cenário que se coloca, contemporaneamente, as relações entre as empresas e o Estado.

*Anderson Medeiros Bonfim, doutorando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, instituição na qual obteve os títulos de Mestre em Direito Administrativo e Bacharel em Direito