O Direito Administrativo: o ano de 2021 e um olhar para o consenso e o desempenho

As inovações legislativas anunciadas em 2021 representaram um grande marco para questões que impactam diretamente os interesses dos entes federativos, Tribunais de Contas, agentes públicos e também de todos que desejam contratar com o Poder Público, portanto, todas abrangidas pelo que chamamos de direito administrativo. Entre as várias discussões, identificamos algumas que demonstram o reforço do interesse na pauta da consensualidade e no controle por resultados, merecendo reflexões, a seguir sintetizadas.

No que se refere à consensualidade, observa-se que no Estado Democrático de Direito não pode mais prevalecer as decisões pautadas unicamente pelo autoritarismo e unilateralidade, que apenas atraem o descrédito do administrador público. A participação do administrado no processo de tomada de decisão é indispensável para garantia de direitos e o alcance de decisões responsáveis.

Ao que parece, apesar de alguns retrocessos, o Legislativo começa a compreender que a Administração Pública, no exercício das suas funções administrativas, deve ser pautada no consensualíssimo (concertação) e observância das consequências práticas das decisões na relação com os particulares (consequencialismo).

Essas premissas de atuação do estado, por sua vez, acabam por refletir no conjunto de normas que regulam a atuação do Estado, exigindo mudanças não apenas nos instrumentos de contratação pública e na relação dos cidadãos com a Administração, mas também nos modelos de controle da atividade administrativa.

As parcerias firmadas entre a Administração Pública e o particular para execução ou operação de determinada atividade, por exemplo, são exemplos de expressão da Administração Pública consensual. Assim, as recentes alterações que favorecem esse tipo de parceria não apresentam exatamente inovação, o que se tem de novo é o fortalecimento e a diversificação dos instrumentos contratuais como forma de estimulo e desenvolvimento desse modelo.

Ainda no que diz respeito à identificação do fortalecimento de uma Administração Pública mais consensual, destacamos a recente Lei de Incentivo às Parcerias Público-Privadas dos entes federativos (Lei nº 14.227, de 20 de outubro de 2021), que autoriza a União a participar, na qualidade de cotista, no limite total de R$ 11 bilhões, de fundo que tenha por finalidade viabilizar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e de parcerias público-privadas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Nunca é demais relembrar que a adoção do mecanismo de contratação por meio de PPPs é essencial para o desenvolvimento de grandes projetos de infraestrutura, especialmente diante do vultoso investimento necessário à consecução do projeto – que, por muitas vezes, pode compreender a oferta de serviços públicos aos particulares combinada com a execução de grandes obras de engenharia.

É justamente nesse ponto que a legislação vem avançando na adoção de mecanismos de controle interno que estimulem um maior planejamento das contratações públicas e priorize o alcance de resultados (desempenho) em detrimento do mero cumprimento formal das previsões contratuais, que tem ganhado cada vez mais espaço nas normas que regem a atuação da Administração Pública.

Assim, no que se refere ao estímulo ao controle por resultados, também observamos que a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021) estabelece que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo (art. 169). Essa novel legislação impõe à Administração Pública a necessidade de acompanhamento constante e ordenado dos contratos firmados pelo estado, deixando para trás aquele modelo que visava, exclusivamente, avaliar os resultados da contratação a posteriori, ou seja, ao final do contrato administrativo.

E não é apenas no âmbito dos contratos administrativos que se verifica sugestões de alteração dos modelos de controle e avaliação de desempenho. Note-se que a alteração prevista na proposta de reforma administrativa (PEC 32/2020) dispõe sobre a alteração das regras para avaliação de desempenho do servidor público, que deverá ocorrer com a participação do usuário do serviço público e poderá resultar na demissão do agente público no caso de resultados insatisfatórios em duas avaliações consecutivas ou três intercaladas, no período de cinco anos. Nesse ponto, vale recordar que a Constituição Federal de 1988, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº. 19, já prevê avaliação de desempenho para os servidores, mas o Legislativo deixou de regulamentar o tema ao longo dos anos e agora retorna com a sugestão de nova alteração à CF/88.

Esses exemplos evidenciam uma ideia de controle por desempenho até então sedimentado na legislação e que terão relevante impacto no desenvolvimento de projetos e formulação de novas políticas públicas, o que, invariavelmente, tem como plano de fundo a busca pela melhoria da qualidade do serviço público e pela racionalidade no uso e distribuição do orçamento público (economicidade).

Outra importante alteração legislativa ocorrida nesse ano, e que não poderia passar despercebida, foi mudança realizada na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Embora referida alteração legal seja alvo de muitas críticas, é certo que o novo texto da lei se aproximou da finalidade para a qual essa norma havia sido criada, ou seja, responsabilizar os agentes públicos e privados que dolosamente se beneficiem de irregularidades com o uso de dinheiro público ou da máquina administrativa. Afastou-se, portanto, a responsabilização de agentes públicos por ato que tem como consequência eventual prejuízo aos cofres públicos, mas decorrentes de condutas de natureza culposa, como a falta de conhecimento técnico, ou eventuais omissões funcionais decorrentes da própria carência da estrutura administrativa.

Ao mesmo passo, a nova Lei de Improbidade trouxe a possibilidade de acordos para determinadas circunstâncias, demonstrando o incentivo à consensualidade, ainda que da redação atual tenhamos severas críticas, a serem tratadas em momento oportuno.

As alterações legislativas recortadas acima espelham diretrizes e orientações que estão se consolidando ao longo das últimas décadas, com prestígio ao consenso e a eficiência nas relações firmadas com a Administração Pública, sendo indispensável a participação da sociedade civil no exercício do controle social para garantir a adequada aplicação das novas normas legais.

*Marcela Arruda e Luis Felipe M. D. de Queiroz, sócios de Rubens Naves Santos Jr. Advogados, atuam na área direito administrativo, regulatório e contencioso estratégico