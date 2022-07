O Direito, a democracia e o 11 de agosto de 2022

“Reunião das regras e das leis que mantêm ou regulam a vida em sociedade”. Esta é a definição da palavra “Direito” que se encontra no dicionário. Esse substantivo masculino indica, assim, que os inevitáveis conflitos inerentes às relações humanas exigem uma mediação baseada em normas previamente pactuadas.

Não pretendo, é claro, proceder a uma análise meramente semântica deste vocábulo. Por óbvio, há estudiosos da linguística que podem fazer isso de maneira muito mais categorizada do que eu. Cuida-se neste artigo de se avaliar, isto sim, o seu significado político. Para um país, quais as consequências práticas da inobservância dessas regras e leis a que aludem os dicionaristas? A resposta é evidente. Nas sociedades nas quais o Direito é deixado de lado, prevalece um único argumento: o da força.

Para sustentar tal assertiva, prescinde-se da leitura minuciosa da obra de Norberto Bobbio ou dos escritos de outros grandes teóricos da filosofia do Direito. Basta lançar um olhar sobre a história recente do Brasil. Nos anos de chumbo, o que se via, infelizmente, era a imposição do ponto de vista de alguns, os poderosos de plantão, sobre a vontade de todos.

Com desassombro, grandes brasileiros se insurgiram contra esse estado de coisas, pugnando pela volta da nação aos trilhos da democracia. Dentre eles, destaca-se o professor Goffredo da Silva Telles, que em 1977, com a ditadura em pleno vigor, leu a “Carta aos Brasileiros”, vocalizando o sentimento de rejeição da ampla maioria da sociedade ao regime autoritário.

Não por acaso, o célebre ato deu-se na Faculdade de Direito de São Paulo, que, ao lado da Faculdade de Direito de Olinda, introduziu, no dia 11 de agosto de 1827, os cursos de ciências jurídicas no país. É que quem dedica sua vida ao Direito sabe que a única via capaz de nos conduzir a uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária, objetivo inscrito na Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso I de seu artigo 3º, é a do império da lei.

Eis que, 45 anos depois daquele episódio, os defensores do Estado Democrático de Direito têm um encontro marcado com a história. No dia 11 de agosto, mais uma vez no Largo do São Francisco, dir-se-á, em alto e bom som, que a cidadania só floresce quando se respeitam as regras do jogo democrático. Importante ressaltar que o manifesto de personalidades do mundo jurídico, empresários, lideranças sindicais, intelectuais e artistas não é contra ninguém, mas sim a favor da democracia, que só se restabeleceu no país à custa de muita luta e de muito sacrifício de gente que deu os melhores anos de sua vida para afastar o arbítrio de nosso horizonte.

Eleições livres e regulares como as que o Brasil vem vivendo desde o advento da Carta Cidadã, no interregno mais longevo da nossa jovem democracia, configuram a receita segura para a construção do país com o qual todos sonhamos. Para tanto, o país dispõe de um sistema de votação que garante a expressão da vontade popular, como posso afiançar a partir da atuação dos promotores de Justiça do Ministério Público de São Paulo que fiscalizam o nosso processo eleitoral, um dos mais avançados do mundo.

O Brasil, todos sabemos, enfrenta um quadro de extrema vulnerabilidade social. Para superar os conflitos daí decorrentes, a nação debate, a cada ciclo eleitoral, os projetos das diversas correntes do espectro político que são submetidos ao escrutínio das urnas.

Não há outro caminho a seguir. Somente sob o Estado Democrático de Direito, entendendo-se a parte final deste termo como a “reunião das regras e das leis que mantêm ou regulam a vida em sociedade”, o país alcançará o seu destino. Mais democracia é do que se precisa, não menos. É esse o recado do 11 de agosto de 2022!

*Mario Sarrubbo, procurador-geral de Justiça