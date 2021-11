O dilema dos combustíveis fósseis para o investidor

A COP26, conferência mundial do clima que acontece em Glasgow, na Escócia, até o próximo dia 12 de novembro, tem como tema principal o aquecimento global e as formas de mitigar esse grave problema para o meio ambiente e para a humanidade. Um dos objetivos principais do encontro é um compromisso firme dos países, principalmente das maiores economias mundiais, de reduzir a emissão de combustíveis fósseis, os maiores responsáveis pelo aumento das temperaturas em todo o mundo.

Se nada for feito de imediato por países como Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil, que em conjunto são os grandes poluidores de nossa atmosfera, os eventos climáticos extremos, como fortes ondas de calor, alagamentos e incêndios florestais, tendem a se intensificar. Mais de 100 países, inclusive o Brasil, deram um primeiro passo ao assinaram um “Compromisso Global de Metano”, para reduzir as emissões do gás de efeito estuda metano em 30% até 2030. Um dos objetivos do encontro é impedir um aquecimento global superior a 1,5 grau Celsius o mais rápido possível. Acima desse nível, o destino da humanidade poderá estar comprometido.

Os investidores nos mercados financeiros, que hoje apostam nas companhias de petróleo, de carvão e de gás em suas aplicações nas bolsas de valores e têm visto o barril do óleo em valores elevados nos últimos meses, têm também um desafio no futuro, que não está muito distante, qual seja, buscar alternativas de investimento que não tenham como foco grandes companhias produtoras de combustíveis fósseis. A mudança dessa matriz energética ainda demora, sem dúvida, diante das dificuldades na obtenção de fontes alternativas ao petróleo, mas é inevitável que esse é o caminho a ser trilhado ainda nesse século.

Abandonar os combustíveis fósseis é uma das missões mais importantes impostas aos líderes globais diante do aquecimento do planeta e está no foco das discussões da conferência do clima em Glasgow. O momento atual de restrição energética em diferentes regiões do mundo deixa claro que o switch da matriz de energia levará mais tempo do que os cientistas gostariam.

Quando vemos a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo no mundo, declarar que quer se tornar neutro em carbono no ano de 2060, entende-se que existe um ainda futuro distante da realidade atual para o petróleo, gás e carvão. Mas, com a queda global da demanda por estes produtos, que pode começar antes do esperado, diante da pressão cada vez maior da sociedade e da iminência de um colapso climático, seus preços deverão se adaptar a trabalhar em níveis muito inferiores aos atuais e sua utilização se limitará a funções específicas em quantidades menos nocivas ao meio ambiente.

O agora impressiona. A crise energética e a grande demanda atual pelo petróleo, com a recuperação da economia mundial após a crise provocada pela pandemia, levaram o barril do petróleo a atingir os maiores valores desde 2014. O tipo Brent, referência do mercado mundial, chegou a superar US$ 85, embora venha apresentando queda nos últimos pregões. Inteligentes aqueles que entenderem que a transição está em curso e que possivelmente em 5 a 10 anos os preços atuais dos combustíveis fósseis poderão nunca serem vistos.

No Brasil, a aposta nas ações da Petrobras por parte dos investidores ainda é elevada. Nas prévias desse encontro em Glasgow, a Petrobras divulgou seus números e mexeu com a bolsa positivamente, que se recuperou após fortes quedas em função do bom desempenho da estatal e de rumores de privatização. A receita líquida da Petrobras foi R$ 121,6 bilhões entre julho e setembro deste ano, com alta de 72% em relação ao mesmo período do ano passado, um pouco acima do esperado pelo mercado. O lucro líquido, de R$ 31,1 bilhões, ficou quase 90% acima quando comparado com o mesmo período de 2020, também número maior que o esperado pelo mercado, em função das altas dos combustíveis.

Acompanhar os próximos passos da COP26 e de outros eventos que discutirão as questões climáticas será tão relevante quanto acompanhar os indicadores nas bolsas pelo mundo. O mundo está de olho nas respostas de longo prazo e o mercado dará respostas imediatas.

*Eduardo Garufi é trader e sócio-fundador do Special Saquad Traders (SST), que reúne milhares de investidores independentes