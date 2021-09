O diálogo como caminho para uma administração pública consensual

“É possível lutar contra a guerra através do diálogo”. A frase de Malala Yousafzai resume em poucas palavras o poder e a força extraordinária do diálogo para que se possa avançar por meios passivos em qualquer situação de conflito. Recentemente temos visto, no âmbito da Administração Pública, avanços significativos no que diz respeito ao emprego desta ferramenta como forma de encontrar soluções democráticas para os desafios da nossa sociedade.

Um exemplo é a modalidade de “diálogo competitivo” trazida pela Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) que, em síntese, abre caminho para que agentes públicos se sentem à mesa para conversar com entes privados interessados em lhes fornecer soluções. Esse é um passo importantíssimo para chegarmos ao patamar de uma administração pública consensual, em que a iniciativa privada possa ser uma parceira estratégica na resolução das demandas da sociedade e dos desafios da gestão pública.

A cidade de Fortaleza, há poucas semanas, também nos deu exemplo de como o uso do diálogo pode ser uma das ferramentas mais eficazes para a resolução de conflitos na esfera da administração pública. Com a morte de um vendedor ambulante durante conflito na Rua José Avelino, no Centro da Cidade, o impasse que se arrasta há anos finalmente vislumbra uma solução após a Prefeitura propor que a situação seja tratada em um comitê para dialogar com os feirantes do entorno em busca de elaborar soluções conjuntas para o ordenamento urbano da área. Para isso, a comunicação com o setor terá a mediação da Câmara Municipal de Fortaleza.

Não temos dúvida de que esse é o caminho para que se possa atender as demandas dos trabalhadores, garantido que as medidas possam ser tomadas dentro do que determina a legislação municipal. Para a resolução de um conflito no qual estão presentes interesses públicos, os gestores devem estar atentos para tomar decisões acertadas visando o bem da sociedade, tais decisões precisam ser construídas com base em soluções democráticas alcançadas por meio de um diálogo transparente e concreto.

*Damião Tenório, sócio-fundador da Câmara de Arbitragem e Mediação Especializada do Ceará – CAMES Ceará