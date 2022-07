O dever de mitigar danos nos contratos administrativos

Marçal Justen Filho lançou a obra “Uma introdução ao Direito”[1] com a proposta de destaque de não capturarmos questões de teoria geral do Direito ao Direito Civil brasileiro. A “colonização” do Direito Civil em diversas áreas do Direito pode encontrar suas raízes no poder soberano com o qual a Administração Pública era encarada, desprovida de limites que não fossem as vontades do rei. Nesse momento, não faria sentido se preocupar numa entidade indomável. Tal ideia pode ser, inclusive, encontrada nos currículos de diversas instituições universitárias, por exemplo: 10 períodos de Direito Civil, enquanto o Direito Administrativo conta apenas com 2 períodos, como regra.

Mais do que a atualização da grade curricular, fundamental uma sinergia entre público e privado em uma relação de retroalimentação, respeitadas as premissas identitárias de cada um.

Questão cara ao Direito Civil diz respeito ao dever de mitigar os próprios danos. Em tempos pandêmicos, quiçá pós-pandêmicos, nodal sua aplicação aos contratos administrativos como forma de manter vivos os contratos administrativos.

Tal ideia vale para o contratante que causa o dano ou até mesmo por aquele oriundo de caso fortuito ou força maior. O dever de preservação dos negócios jurídicos precisa espraiar efeitos de maneira ampliativa e concreta.

De nada adianta, reputar caso fortuito ou força maior para o fim de rompimento do nexo causal, decorrente da pandemia, sem que haja a demonstração de que houve a tentativa efetiva pelas partes de tentar mitigar os efeitos oriundos de evento extraordinário e imprevisível que ocorreu.

Tal premissa, inclusive, decorre de um dever de boa-fé entre as partes em minimizar impactos, ainda que não sejam os causadores e ainda que não haja um causador subjetivo, e sim um fato causador alheio às partes. Por exemplo, aquele que explora a atividade empresarial parece ser melhor preparado para o planejamento de mitigar os danos decorrentes de evento extraordinário. Simplesmente relegar à Administração Pública dever genérico de compensação financeira soa simplista e tende a consequências desastrosas em matéria de finanças públicas.

Isso não pode ser traduzido em impossibilidade de conversão das perdas em prestação pecuniária, e sim, torná-la subsidiária, quando não for possível a tutela específica do contratado através de repactuação das obrigações in natura.

Por óbvio que tal solução não é simples, mas não pode ser mais complicada do que grade curricular de Direito Administrativo em universidades públicas…

[1] JUSTEN FILHO, Marçal. Introdução ao Estudo do Direito. 2. ed. São Paulo: Forense, 2021.

*Guilherme Calmon Nogueira da Gama, desembargador do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (RJ-ES) e professor titular de Direito Civil da UERJ (graduação e pós-graduação)

*Thaís Marçal, presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Coordenadora acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OABRJ. Advogada