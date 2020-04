O dever de cooperação nas concessões de aeroportos no Brasil diante da crise da covid-19

O enquadramento da covid-19 como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no início do mês de março de 2020, engatilhou uma crise financeira com sinais apocalípticos para o setor aéreo.

Como é notório, o método mais eficaz de combate à disseminação do coronavírus foi o isolamento social, ou quarentena, que na China se convencionou chamar de “supressão” dada a sua intensidade e abrangência.

As limitações impostas ao direito de ir e vir e à permanência em locais públicos (turísticos), aliadas a medidas mais extremas como o fechamento de fronteiras, adoeceram gravemente o setor aéreo. À semelhança do que ocorre no processo de contágio pelo coronavírus, todas as pessoas vinculadas de algum modo ao setor aéreo foram imediatamente contaminadas pela crise, com destaque para as Concessionárias de Aeroportos.

As razões para tal contaminação instantânea são bastante evidentes.

Os contratos que regulam as Concessões de Aeroportos estabelecem que a remuneração das Concessionárias é baseada em duas fontes de receitas, quais sejam: (i) receitas tarifárias e (ii) receitas não tarifárias.

As receitas tarifárias são aquelas decorrentes do pagamento de tarifas por companhias aéreas e demais usuários do complexo aeroportuário, sendo a principal fonte de receita e também termômetro da saúde financeira da Concessão. O exemplo notável são as tarifas de embarque, pouso e permanência (reguladas pela Lei 6.009/73), todas pagas ou repassadas pelas companhias aéreas e por proprietários de aviões executivos ao Concessionário.

As receitas não tarifárias são aquelas alternativas, complementares ou acessórias, obtidas em decorrência da exploração de atividades econômicas no sítio aeroportuário e que não são remuneradas por tarifas, a exemplo do preço pago pela cessão onerosa de áreas do aeroporto para empresários e sociedades empresárias desenvolverem suas atividades (alimentação, vestuário etc.).

A crise no setor aéreo afeta diretamente as receitas tarifárias, eis que a redução abrupta da demanda por voos resulta, via de consequência, na inocorrência do fato gerador das tarifas.

Certa também será a brusca redução das receitas não tarifárias, sobretudo em razão delas estarem muitas vezes vinculadas ao faturamento dos subconcessionários, que já estão impactados pela menor circulação de pessoas nos sítios aeroportuários.

A despeito da cobertura de grande parte dos riscos da concessão por apólices de seguro vigentes, em se tratando de risco oriundo de uma pandemia a situação ganha outra feição, eis que a maior parte das apólices contratadas não contemplam essa hipótese.

Nesse cenário de agravamento exponencial da crise, no qual os danos ainda são incalculáveis, acentua-se o dever de cooperação – corolário da boa-fé que rege as relações contratuais contemporâneas – de todos os agentes envolvidos em tão relevante empreendimento de infraestrutura a fim de mitigar os danos (duty to mitigate the loss) e, consequentemente, evitar a “morte” dos contratos de concessão atualmente vigentes no país.

Em primeiro lugar temos a imprescindível cooperação do Poder Concedente.

Certamente com a perspectiva de evitar ou atenuar o risco de default na aviação civil e no sistema aeroportuário, ante a inelutável força maior que caracteriza a pandemia da covid-19, o Poder Público se manifestou tímida, mas positivamente, em 18 de março de 2020, através da edição da MPV nº 925, concedendo (i) prazo para reembolso de passagens a consumidores; (ii) isenção de penalidade contratual para consumidores que aceitarem receber a restituição em crédito para outra viagem no prazo de 12 (doze) meses e, no estrito âmbito das Concessionárias, (iii) extensão do prazo de pagamento das contribuições fixas e variáveis que lhes são devidas pelas Concessionárias para 18 de dezembro de 2020.

Em outros termos, o presidente da República dilatou o prazo para as Concessionárias pagarem ao Poder Concedente os valores estipulados quando das ofertas realizadas nos respectivos leilões, revelando que o Governo percebe a crise sob a ótica do dever de cooperação e preservação das concessões vigentes.

Esse fato aponta positivamente para a interlocução entre Poder Concedente e Concessionárias, sendo um passo importante na estruturação e implementação de outras medidas urgentes e consentâneas à dimensão da crise, dentre as quais destacamos a) redução das categorias dos aeroportos para minimização dos custos com segurança operacional (safety); (b) suspensão de obrigações contratuais das quais as Concessionárias ficarão impossibilitadas de se desincumbir, a fim de evitar a imposição de eventuais sanções financeiras, seja de ordem contratual, ou até mesmo extracontratual, a partir das inspeções regulares de Órgãos de Defesa do Consumidor (PROCONs) – a título de exemplo, estaria a suspensão de obrigações previstas no PQS (Plano de Qualidade de Serviço), responsável por aferir o desempenho da Concessionária na exploração do serviço concedido, vez que este restará comprometido; c) interface com o Ministério da Economia, visando o reforço e conclusão imediata do processo de isenção de tributos federais (PIS, COFINS, CSLL E IRPJ).

Além da adoção de medidas mais urgentes, seja pela interveniência direta do Governo Federal, ou através da própria agência reguladora – ANAC, revela-se imperioso o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em curso – consubstanciada no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, no art. 9º, §4 o , da Lei nº 8.987/95 e no art. 65 da Lei nº 8.666/93 – observando-se para sua consecução as perdas contabilizadas e devidamente documentadas pelas Concessionárias.

Em segundo lugar, faz-se também necessária a cooperação das entidades financiadoras dos projetos de infraestrutura aeroportuária.

Como cediço, as instituições que financiam a execução de obras de infraestrutura aeroportuária – em geral – têm como principal garantia a higidez da própria Concessão, de modo que a repactuação dos pagamentos dos desembolsos, seja através da dilação de prazos, ou até mesmo a partir do congelamento ou redução da taxa de juros, afigura-se medida salutar à manutenção das atividades da Concessionária, permitindo que às instituições financeiras seja salvaguardado o recebimento dos seus desembolsos.

Às Concessionárias, por sua vez, impõe-se a adoção de medidas de redução de custos que estão ao alcance da sua estrita atuação gerencial da infraestrutura aeroportuária, o que poderá ser feito, exemplificativamente, através (i) da desativação de áreas não essenciais do aeroporto, ou que no momento não estão sendo utilizadas em virtude da redução de voos, como sói ocorrer em relação aos píeres por onde passam os passageiros ou mesmo (ii) da renegociação de contratos com fornecedores de alguns serviços, como os de limpeza e de manutenção, que terão a demanda reduzida.

Todas essas medidas evidentemente não exaurem a gama de soluções que estão sendo pensadas e estruturadas por todos os agentes – das mais diversas áreas – envolvidos com as Concessões, mas sugerem que, assim como o isolamento está para o enfrentamento da covid-19, a cooperação entre o Governo, o Poder Concedente (ANAC), as instituições financeiras e as Concessionárias é o principal antídoto capaz de mitigar os efeitos danosos desse momento para o setor aeroportuário.

*Alexandre Cunha de Andrade é advogado, atuante na área de Concessões e Infraestrutura, sócio do Fraga & Trigo Advogados, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e pós-graduado em Direito e Gestão Imobiliária pela Faculdade Baiana de Direito