O desafio das pesquisas eleitorais

Não é possível adivinhar o resultado das eleições. As urnas não mentem, mas as pesquisas são tão sujeitas a erro como a meteorologia, os prognósticos econômicos e as previsões de trânsito. O único teste de validade da pesquisa é o resultado da eleição, com o qual a previsão pode ser comparada. Se os valores reais pudessem ser medidos durante a campanha, e não somente estimados, nem haveria necessidade das pesquisas, ou mesmo de eleições.

Apesar da base científica das sondagens, erros históricos se multiplicaram. O Literary Digest previu a derrota de Roosevelt em 1936, porém a amostragem, que fora certeira em 1932, falhou. O New Deal tinha ampliado sua base de apoio ao incluir trabalhadores e minorias., e quem acertou foi George Gallup, usando nova metodologia. A partir daí, seu nome se consagrou.

O Chicago Tribune teve que ser recolhido na eleição americana de 1948, pois trazia a manchete: “Dewey Presidente”. Muitos eleitores mudaram de ideia na última hora, e Harry Truman foi eleito. Na eleição em que Kennedy derrotou Nixon em 1960, os resultados foram apertados e houve forte influência da televisão: 75 milhões de espectadores assistiram ao debate de um Nixon cansado com o então quase desconhecido senador do Massachusetts. Muitas pesquisas falharam.

A competição entre vários institutos torna as pesquisas mais confiáveis, na medida em que os que se expõem a erros perdem prestígio e clientes. Embora inúmeros fatores de instabilidade dificultem as previsões eleitorais, o resultado das pesquisas sérias tem sido bem razoável.

Na eleição presidencial de 2014, Dilma Rousseff recebeu 54 milhões de votos (51,64%) e Aécio Neves 51 milhões (48,36%). Essa a verdade indiscutível: as pesquisas passam e o resultado fica. O mesmo aconteceu em 2018. Bolsonaro atingiu quase 58 milhões (55,13%) e Haddad 47 milhões (44,87%), enquanto os últimos levantamentos previam cerca de 56% e 44% dos votos válidos.

Cada vez que aparecem discrepâncias, como no caso da pesquisa para o governo de São Paulo em 2022, entre outras, logo surgem vozes a propor tanto investigação criminal, como limitação das pesquisas. A lei eleitoral é rigorosa quanto à metodologia. Todas as informações são acessíveis aos partidos, as amostras, os mapas, e quem encomendou e pagou a sondagem. Só há crime na divulgação de pesquisa fraudulenta ou na omissão de informações.

Há candidatos que só confiam nas pesquisas que lhes são favoráveis e que repudiam as demais. O clima de campanha é propício à vaidade e às expectativas exageradas. O antigo Código Eleitoral restringia a divulgação de pesquisas. O TSE decidiu, em 1988, que não pode ser impedida a divulgação de pesquisas que tenham puro intuito de informação jornalística sobre a tendência do eleitorado em determinado momento, desde que não se verifique a existência de direcionamento pelo poder econômico.

Quando se tentou restabelecer as restrições, o STF afirmou, com todas as letras, que a proibição da divulgação de pesquisas nos dias que antecedem o pleito fere frontalmente a liberdade de expressão e a liberdade de informação garantidas na Constituição de 1988. Demais, argumentou que a proibição da divulgação de pesquisas apenas contribuiria para ensejar a circulação de boatos e dados apócrifos, possibilitando toda a sorte de manipulações indevidas, que acabariam por solapar a confiança do povo no processo eleitoral.

No mundo conectado em que vivemos, as informações efetivamente se espalham como um rastilho de pólvora. Proibir a divulgação é abrir caminho a acessos privilegiados, vazamentos, distorções, manipulações e boatos. Não se pode, sob qualquer pretexto, retroceder aos tempos em que a informação nos era vedada e a verdade escamoteada.

Estamos, mais uma vez, às vésperas de um segundo turno. Num Brasil polarizado, a diferença entre os dois candidatos tende a ser pequena e só vai se estabelecer com certeza no dia da eleição. Há uma parcela dos eleitores que não gostam de revelar seu voto, outros que decidem praticamente dentro da cabine de votação.

As pesquisas são apenas estimativas, nada mais, nada menos. A esta altura, elas não teriam como influir nos resultados. O interesse dos institutos, assim, é o de, em saudável competição, chegar às melhores previsões. E o dos democratas, em vez de brigar com as pesquisas, é o de aceitar o resultado das urnas, qualquer que ele seja.

*Eduardo Muylaert, advogado, é o presidente do novo Observatório do Estado de Direito, da Federação dos Advogados de Língua Portuguesa (FALP)