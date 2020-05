O depoimento do delegado Alexandre Ramagem à PF; leia

O diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, afirmou em depoimento à Polícia Federal nesta segunda, 11, que sabe do ‘apreço e respeito’ que tem com a família Bolsonaro, mas negou ter qualquer tipo de ‘intimidade pessoal’ com os filhos do presidente. O delegado informou que só frequentou a residência da família ‘para fins profissionais’ e que foto de Réveillon ao lado de Carlos Bolsonaro foi apenas uma ‘confraternização’.

A oitiva do delegado, preferido de Bolsonaro para chefiar a PF, mas que teve a nomeação barrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma das primeiras a serem realizadas no âmbito do inquérito que apura suposta tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal. Além de Ramagem, prestaram depoimento nesta segunda, 11, o ex-diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, e o delegado Ricardo Saadi, ex-chefe da PF no Rio.