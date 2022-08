A palavra debate possui raízes latinas e significa “discussão ou controvérsia”. Numa análise simplificada, seus componentes léxicos são o prefixo “de” (direção de cima para baixo) e a palavra “battuere” (golpear). Os debates eleitorais são uma tradição nas democracias. Ainda que exista controvérsia sobre a real possibilidade de serem capazes de mudar o curso de uma eleição, trata-se de uma instituição democrática que deveria ser respeitada.

Estou passando algumas semanas no Canadá e li, com certa surpresa, a notícia de que os dois principais candidatos às eleições presidenciais brasileiras estão se recusando a participar dos debates que antecedem as eleições de Outubro. Resolvi então fazer uma breve pesquisa por aqui já que o Canadá, entre vários atributos, é considerado uma das democracias mais fortes do mundo, possui um dos maiores níveis educacionais entre os países desenvolvidos e é considerado o mais tolerante do planeta.

O Canadá possui uma comissão publica independente e imparcial criada especialmente para estruturar os debates entre os candidatos a primeiro ministro. Em função da grande diversidade étnica do país e da importância dada ao tema, os debates são traduzidos para 14 idiomas. Segundo consta no site da comissão, “… o debate tem uma papel essencial na democracia do Canadá. Ele dá a chance do eleitor conhecer o caráter, temperamento e as abordagens espontâneas, sem roteiros prévios, dos líderes que pleiteiam a vaga de primeiro ministro canadense. Tomar uma decisão informada faz parte de uma democracia próspera. Porém, é difícil saber em que informação confiar. Um debate ao vivo é uma fonte confiável de informação pois é uma das poucas vezes durante a eleição que se pode ouvir direto dos candidatos, sem edição e sem filtros. Você vai ver os candidatos reunidos num só lugar, ao vivo, respondendo perguntas e desafiando as ideias e opiniões uns dos outros. Isso vai ajudá-lo a tomar uma decisão sobre as questões que são do seu interesse. É também uma oportunidade para apreender sobre questões que importam a outras pessoas, e estar exposto a visões que são diferentes da sua e dos que estão à sua volta. Através do debate fica mais fácil ver as coisas que nos separam. Estamos espalhados ao longo de um grande território; vivemos em lugares diferentes; falamos idiomas diferentes; temos origens diferentes e nos importamos por coisas diferentes. Portanto, esta é uma oportunidade para apreendermos sobre nós mesmos e sobre os candidatos a liderar o nosso país”.

Bem, nesta terça-feira, 16, inicia-se oficialmente a campanha eleitoral no Brasil. Tudo indica que teremos uma campanha com muita desinformação e fake news. Esperemos então, pelo menos, que os principais candidatos respeitem o seu eleitor e voltem atrás na decisão de esquivarem-se dos debates.

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do www.mbinitiative.org