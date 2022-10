O crime visto pela legislação eleitoral

A Justiça Eleitoral julgou, ao longo deste ano, diversos registros de candidaturas e outras demandas ligadas diretamente à organização do pleito. É comum, no entanto, que o noticiário aborde casos criminais levados à análise do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Por que isso ocorre?

Casos criminais migram para a Justiça Eleitoral, geralmente, a pedido de uma das partes, sob a justificativa de escaparem da alçada da Justiça comum. É complexa, no entanto, a seleção dos casos que, de fato, se enquadram no critério legal para serem julgados pelos magistrados eleitorais. A interpretação das nuances de cada caso concreto, a legislação e a jurisprudência influenciam essa avaliação.

Quando dispõe sobre as competências dos tribunais, dos juízes e dos limites de suas jurisdições, a Constituição Federal ressalva a competência da Justiça Eleitoral diversas vezes. Isso está claro, por exemplo, nos seus seguintes trechos: art. 96, III; art. 104, I, c; art. 108, I, a; art. 109, IV. Ou seja: a Justiça Eleitoral é chamada à ação apenas em situações específicas.

O Código de Processo Penal estabelece que, na hipótese de haver caso em que crimes da justiça comum e da justiça especial tiverem de ser processados conjuntamente, prevalecerá a competência da justiça especial (art. 78, IV). E, de acordo com o Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), cabe aos juízes eleitorais “processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos” (art. 35, II). Os crimes eleitorais são vários e estão previstos a partir do art. 289 do mesmo Código.

A jurisprudência atual complementa: para atrair a competência da Justiça Eleitoral, deve ser provado não apenas que o interesse do agente era eleitoreiro, mas que o crime praticado, além de estar previsto na legislação especial, realmente produziu consequências para alguma campanha eleitoral.

Cito aqui, como exemplo de precedente, trecho de voto do ministro Joel Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, referente ao habeas corpus 746.737-DF e que foi publicado em 12 setembro deste ano no Diário da Justiça Eletrônico: “a menção, na denúncia, ao propósito eleitoreiro é circunstância adjeta, caracterizadora de mero proveito da conduta típica. Elemento subjetivo do tipo penal do peculato-furto é o dolo, que se aperfeiçoa independente da finalidade específica ou do objetivo remoto da conduta. (…) A jurisprudência do STJ, na linha da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Inquérito 4.435/DF, tem reconhecido a competência da Justiça Eleitoral quando denúncias narram a utilização de dinheiro de origem criminosa em campanha, mediante falsidade ideológica eleitoral, conduta tipificada no artigo 350 do Código Eleitoral”.

Cabe à Justiça Eleitoral, portanto, processar e julgar os crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral. A jurisprudência entende que, para a configuração de tal ilícito, deve haver indícios no sentido que o agente praticou o fato com a intenção de interferir em algum pleito eleitoral. Novamente: será em cada caso que se poderá, com mais clareza, definir se há ou não competência da justiça eleitoral, embora os critérios sejam estes, modo geral.

*Gustavo Scandelari, coordenador do núcleo criminal da Dotti Advogados, é doutor em direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professor de direito penal no UniCuritiba