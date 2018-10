O crime pela falta de pagamento do ICMS é um silogismo falso

No último dia 22 de agosto de 2018 a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou julgamento em que se discutiu quanto ao encaixe do tipo penal previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/90 (crime de apropriação indébita) para a conduta de inadimplir o ICMS declarado e não pago. Há anos o STJ tinha entendimento pacificado no sentido de que o simples inadimplemento tributário não caracteriza crime, o que, na referida sessão, restou alterado pelo placar de 4 a 3. O que se depreende do voto condutor desta nova realidade é uma evolução do raciocínio dos julgadores, de certa forma coerente, mas nem por isso correta, de que o julgado do Supremo Tribunal Federal relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS afeta diretamente a discussão criminal aqui retratada.

O entendimento até então vigente para a não criminalização do mero inadimplemento tributário tinha como fundamento a atipicidade da conduta de se deixar de recolher um tributo devido por sua própria sujeição passiva na condição de contribuinte. O tipo penal não alcançaria a hipótese em que o ônus é financeiramente repassado para o próximo elo da cadeia comercial, aspecto meramente econômico.

É compreensível que a jurisprudência se altere como resultado de mudanças sociais e novas situações jurídicas. O direito é sistêmico e as peças nunca se movem sozinhas. No caso, se mostrou decisiva a matéria do tema 69 (leading case RE 574.706) do STF, referente à exclusão do ICMS da base das contribuições para o PIS/COFINS. No caso, o Supremo definiu, em 15 de março de 2017, que o ICMS apenas transita na contabilidade da empresa, sendo uma receita do Estado, e que, assim, não pode compor a receita bruta para fins de cálculo das contribuições federais mencionadas. O fez em um sentido lógico financeiro de que jamais o ICMS apurado pela pessoa jurídica constituiria, ao fim e ao cabo, receita própria (permanente) da empresa.

Ao se conjugar o novo entendimento que considera o ICMS como não sendo receita da pessoa jurídica para fins de apuração do PIS/COFINS com os precedentes também solidificados que tratam da apropriação indébita em matéria previdenciária, deu-se o equívoco a ser revisado pelo STJ. Efetivamente, parte da contribuição previdenciária retida em folha do trabalhador deve ser paga ao fisco, sob pena de constituir-se apropriação indébita. O empregador que retém a contribuição do salário do funcionário o faz com a missão única de verter este montante em favor da previdência. O empregador é responsável pela retenção, e, também, obrigado ao recolhimento. Vale destacar que a parte patronal da contribuição previdenciária não implica a mesma consequência, pois neste caso haveria mero inadimplemento de uma contribuição da qual o empregador é contribuinte e não mero responsável.

Na medida em que se assimila que o ICMS não é receita do contribuinte, a partir do quanto decidido pelo STF, em alteração da histórica jurisprudência do STJ, este experimentou um natural desconforto em conferir aplicação e repercussão ampla para a nova jurisprudência do Supremo. O STJ, a nosso ver, acabou confundindo conceitos empregados ao longo da acirrada disputa da matéria relativa à base de cálculo do PIS/COFINS. É o que nos aparenta ter ocorrido e levado à conclusão equivocada de que não pagar ICMS próprio é crime, sobre a premissa incorreta de que o contribuinte de ICMS seria mero responsável pela entrega deste tributo ao Estado competente. Essa assertiva é tecnicamente equivocada.

A criminalização da conduta de apropriação indébita no caso previdenciário depende da premissa jurídica de que o pagador é responsável tributário, quando no caso do ICMS declarado e não pago ele é contribuinte, assim como o é da cota patronal previdenciária. A falta dessa premissa (condição de responsável) no caso do ICMS declarado e não pago impossibilita a caracterização do crime. É verdade que o STF se valeu de construções contábeis, financeiras e tributárias para reconhecer a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas em momento algum decidiu que o contribuinte ostenta a condição de responsável tributário. É o próprio pagador do imposto quem apura e recolhe em nome próprio o ICMS, na qualidade de contribuinte constitucionalmente e legalmente definido.

Importante comentar a questão subsidiária de que o ICMS lançado via auto de infração não é alcançado pela lógica do precedente aqui rechaçado, uma vez que, em lançamentos de ofício, no mais das vezes, não há prévia apuração e apropriação de dinheiro proveniente do adquirente, mas, sim, apuração a menor.

Crise após crise, as empresas se veem na contingência de escolher a dívida (ou dívidas) a ser momentaneamente inadimplida, e os tributos acabam sendo os preferidos em uma lista que inclui salários, fornecedores e tantos outros compromissos. Nos parece que coibir isso com a criminalização da conduta de mera inadimplência seria ilegal e abusivo. Nesta mesma linha vêm sendo criados instrumentos a título de “combate à inadimplência”, como o programa Nos Conformes do Estado de São Paulo, o qual, visto de perto, mais do que um fair play como se tem divulgado, revela novamente meios de se transferir a atividade fiscalizatória para os participantes da cadeia comercial, punindo os contribuintes inadimplentes sem levar em consideração quaisquer circunstâncias (como, por exemplo, a simples falta de dinheiro). O entendimento externado pelo STJ, portanto, nos parece tecnicamente incorreto e socialmente injusto, sobretudo em um cenário de crise prolongada.

