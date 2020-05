O conto da Nordstrom e o novo momento do varejo

Em fevereiro deste ano, estive nos Estados Unidos documentando em vídeo algumas histórias de transformação empreendedora de marcas cujos movimentos narrei em meu livro Desaprenda. Uma dessas histórias foi a do conto da Nordstrom.

Ele conta que, numa das primeiras lojas da rede de lojas Nordstrom, em Washington, entrou um consumidor com quatro pneus nas mãos, querendo devolvê-los. Quando o vendedor se preparava para dizer que a Nordstrom não vendia pneus (possivelmente o cliente comprara de uma antiga loja de pneus que ficava no mesmo local), o dono da loja o interrompeu, examinou a nota fiscal e devolveu o dinheiro ao cliente. Depois, disse ao vendedor que não queria que nenhuma pessoa que entrasse na loja fosse embora dali insatisfeita. E assim se criou um propósito de marca, e uma cultura de atendimento ao cliente.

Supomos que uma experiência de compra ideal não pode se dar ao custo de prejuízo excessivo para a marca, quebra de processo (como dar baixa em uma peça que não está em estoque?) ou incapacidade de escalar para todo o negócio. Mas e agora, que o prejuízo é gigante, e a quebra de processo terá que ser uma regra, sob pena de não conseguirmos nos adaptar?

Acompanhamos nesta semana a notícia que a gigante do varejo americano JC Penney anunciou concordata. Um movimento acelerado pelo Coronavírus, mas que seria inevitável, uma vez que a empresa — que já foi acionista das Lojas Renner — já não vinha conseguindo lidar com a migração de venda para o digital, e vinha varrendo o pó do valor de suas ações na Bolsa.

Mas não se trata apenas de transformação digital: se trata de um momento em que será importante cuidar do cliente, em todos os sentidos. Para mim, o exemplo de consumidores lotando a Zara em Paris é algo de curto prazo, uma espécie de desejo represado, mas que no médio prazo somente se sustentará se as lojas cuidarem de aspectos como espaço, arquitetura, fluxo, equipamentos e segurança: permitir que os clientes comprem sem medo.

E não apenas o varejo, mas as empresas como um todo terão que compreender que é justamente no espírito de atitudes isoladas como a do conto da Nordstrom que poderá estar o futuro de uma experiência mais pessoal, mais cuidada e mais próxima.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe