O consumidor hiperconectado

Entender a psicologia por trás dos hábitos de consumo é uma das chaves para o sucesso em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Nas últimas décadas, o comportamento de compra evoluiu junto com a velocidade, o alcance e os benefícios trazidos pelas novas tecnologias. Ao mesmo tempo tornou a dinâmica do mercado muito mais complexa.

Com o avanço dos meios de comunicação, o relacionamento com os consumidores extrapolou as barreiras físicas e estabeleceu um novo paradigma, onde a interação entre as partes exerce um papel fundamental na construção da imagem de uma marca. A psicologia de consumo e os efeitos de rede são fatores essenciais para um posicionamento eficaz nesse contexto.

O consumidor busca hoje uma relação de conveniência com as marcas, que traga benefícios para si ou para as causas que acredita. Para torná-lo fiel, as empresas necessitam investir nessa relação, conectando-se com suas principais características do novo consumidor, das quais elencamos abaixo:

Sem tempo

Ansioso

Defensor de causas

Acionável

Pesquisador de preço

Influenciado por avaliações

Multicanal

Influenciador

Além de adquirir um produto, está ávido por uma boa experiência com as marcas. Quer pertencer e influenciar outras pessoas, obtendo o máximo de benefícios com esse relacionamento, podendo até ser um detrator caso não se sinta satisfeito.

É um gerador de conteúdo e está mais do que disposto a se posicionar de uma forma nunca vista. Ele hoje tem o poder de divulgar sua experiência para uma audiência enorme.

Por isso, é cada vez mais importante entender a jornada de compra de seus clientes, que tem início na necessidade, oportunidade e desejo por um determinado produto; passa pela pesquisa e reviews do item e de seu vendedor; a decisão de compra; a escolha do canal; levando em conta fatores como custo e tempo entrega; a compra; a avaliação e se encerra na divulgação de sua experiência.

As marcas devem estar atentas a um novo modelo de relacionamento em que empresas interagem com consumidores, consumidores interagem com empresas, consumidores interagem com consumidores e empresas interagem com empresas – tudo de forma visível, muitas vezes.

Na prática, em um mundo multicanal e hiperconectado, o consumidor deixou de ser um mero espectador. Passou a atuar de forma ativa diante da quantidade de ofertas por sua atenção, valorizando as empresas que se comunicam diretamente com seus objetivos e ideais, onde e quando ele estiver.

O consumidor atual se tornou o protagonista nas histórias de sucesso ou fracasso das marcas e exerce um poder jamais visto. Em contrapartida, marcas que o entendem, tendem a sair na frente dos concorrentes na construção desta parceria essencial para o êxito nos dias de hoje.

Para isso, se tornou essencial que as marcas conheçam seus clientes e construam um relacionamento individualizado com eles, fazendo proveito de ferramentas de inteligência artificial e análise de dados para aumentar a proximidade e a assertividade das ações.

*Thiago Miranda, fundador e CEO da Vito.ai