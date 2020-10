O consórcio de serviços para realizar sonhos e conquistar objetivos

Conquistar a tão sonhada casa ou o próprio veículo estão entre os objetivos, se não de todos, da maioria das pessoas, nada melhor que contar com as facilidades que o mercado oferece. E uma das alternativas para essas conquistas é o consórcio, uma modalidade de compra baseada na união de pessoas, físicas ou jurídicas, que formam grupos financeiros com o objetivo de adquirir bens.

No entanto, além desses bens materiais, há sonhos que não têm preço, como realizar a festa de formatura ou aniversário de um filho, o casamento, concluir os estudos para uma melhor colocação no mercado de trabalho, aquela viagem que há tempos estava sendo adiada ou mesmo viabilizar procedimentos estéticos. Muitos desses sonhos, apesar de viáveis, por meio de um consórcio de serviços, por exemplo, acabaram sendo adiados por outro motivo – a pandemia pela qual estamos passando devido à Covid-19, que exige nosso isolamento social.

Contudo, esse tipo de consórcio cresceu muito nos últimos anos. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac) revelam alta de 340% em participantes ativos do consórcio de serviços desde 2015. Para se ter uma ideia, o aumento foi de 56,1% no total de consorciados que aderiram a esse modelo, e a evolução foi de 32,80 mil, de dezembro de 2015, para 143,60 mil, em maio de 2020, período em que o levantamento foi realizado, sendo que as ‘pequenas reformas’ lideram o ranking de utilização nos últimos meses.

Esse é também um dos reflexos que a pandemia causou, ampliando a criatividade das pessoas, que estão passando mais tempo em seus lares e percebem a necessidade de reparos pontuais. O levantamento mostra, ainda, que a aplicação dos créditos em serviços residenciais, como a parte hidráulica e de eletricidade, decoração, jardinagem e pintura, representam 72,4%. Em seguida, com pouco mais de 13%, estão os serviços de saúde e estética; festas e eventos, que contemplam aniversários, formaturas e casamentos; graduação, pós e MBA; odontológicos e oftalmológicos.

Isso explica o sucesso dessa modalidade, presente no mercado desde 2009, apoiada pela Lei 11.795/08. O consórcio de serviços é bastante flexível quanto à mudança de planos, com possibilidade de usar o crédito para qualquer outra finalidade que não seja a inicial, permitindo liberdade ao consorciado em seus objetivos e situações prioritárias. Exemplo disso é a Circular 4.009, anunciada pelo Banco Central (Bacen), em abril deste ano, que dispõe de medidas temporárias em decorrência da pandemia, sendo uma delas a liberação do crédito em espécie, de cotas contempladas e totalmente quitadas.

Portanto, o consórcio de serviços se tornou uma ótima opção para os que desejam lidar com diferentes objetivos, podendo aplicar o recurso separadamente. Cada vez mais, os brasileiros buscam pela diversificação, enxergando o consórcio como um verdadeiro investimento para a realização de seus pequenos projetos, que podem ser solucionados de forma econômica e simples.

*Luís Toscano é vice-presidente de negócios da Embracon