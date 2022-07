O conceito de fortuito externo como excludente de responsabilidade dos bancos nos golpes financeiros

É notória, e quase que diária, a publicação de notícias de práticas ilícitas perpetuadas por fraudadores e golpistas, os quais, fazendo uso de promessas indevidas de ganho fácil e rápido de valores, levam suas vítimas a erro, lucrando as custas desses consumidores ludibriados.

Um levantamento feito pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), no ano de 2021, mostrava o crescimento de 165% nos golpes de engenharia social logo no primeiro semestre daquele ano, isso em comparação com o semestre anterior (segundo de 2020). Esses números já alarmantes acompanham o crescimento vertiginoso da digitalização bancária, tanto no acesso dos consumidores a essa digitalização, quanto na variedade de novos serviços bancários disponíveis.

Esses golpes de engenharia social se diferem das fraudes sistêmicas, as quais, em tese, demandam um acesso mais exclusivo e restritivo de softwares em que se utilizam de conhecimentos técnicos para atravessar as diversas barreiras de proteção desenvolvidas pelas empresas de segurança. Esse tipo de golpe ascendente varia desde elaboradas formas de contato entre os golpistas e as vítimas/consumidores, para até mesmo uma singela mensagem via aplicativo de conversa.

Mas se o golpe claramente é praticado por um terceiro fraudador, como ficam as instituições bancárias, muitas vezes intermediadoras das relações, ainda que de forma impessoal?

No tocante aos danos gerados pelos chamados fortuitos internos, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), editada no ano de 2012, aduzia justamente sobre a existência de uma responsabilidade objetiva das instituições financeiras, isso relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O enunciado em questão se aplica unicamente aos casos em que a fraude é praticada por terceiros dentro do âmbito das operações bancárias, isto é, dentro da esfera de atividade e vigilância da instituição financeira e comprovadamente através dos seus mecanismos oficiais e legítimos de contato/relacionamento.

Todavia, a controversa passa a permear um outro ponto de análise, qual seja, o dos casos em que o fortuito é externo e não mais interno.

Ora, se a fraude ocorre externamente as práticas diárias bancárias, isto é, por vias ilegítimas, como SMS de origem externa, mensagens em aplicativos de conversa por pessoas sem comprovação de relação inequívoca com o banco ou ainda através de e-mails não oficiais, evidente que a interpretação da súmula não poderia ser de abrangência total, até porque o texto expressamente limita sua aplicabilidade ao caso específico.

Certo é que não se pode imputar culpa ao banco por golpe praticado por um terceiro fraudador, justamente por ter sido praticado externamente aos seus limites de atuação e além de qualquer possibilidade de intervenção da casa bancária. Nesse sentido, várias instituições têm alcançado êxito em suas defesas com base, justamente, no conceito do fortuito externo.

Recentes entendimentos, proferidos em diferentes tribunais, vem adotando fortemente o conceito do fortuito externo, tais como aqueles proferidos nos autos do processo nº 0704508-66.2020.8.07.0004 junto ao TJTDF e nos autos do processo nº 5003536-61.2020.8.24.0139 do TJSC. Em ambos os casos, em regiões totalmente diferentes do país, as decisões se assemelham pelo fato de que uma mesma instituição bancária interpelou recurso após ser condenada em primeira instância e alcançou êxito total justamente com base na tese do fortuito externo.

Essa ausência de culpabilidade com base na ocorrência de mecanismos que vão além do controle das intuições, se soma a consideração de culpa exclusiva da vítima no caso concreto. Em muitos casos era esperado do consumidor uma ponderação mínima de razoabilidade na conduta que acarretou o dano sofrido, como exemplo os conhecidos golpes em aplicativos de conversas ou ainda os pagamentos de boletos fraudados com beneficiário sendo terceiro estranho ao banco.

Fica evidente, portanto, que a prática delituosa de terceiros fraudadores estranhos as relações creditícias originais excluem a caracterização de responsabilidade dos bancos, justamente pela ausência de intervenção direta ou indireta dessas intuições, somada a natureza totalmente externa do fortuito em litígio.

*Lucas Rodrigues Lucas, advogado sócio do Escritório Ernesto Borges Advogados, Head da equipe Jurídica/Redação do Núcleo Jurídico 12. Egresso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Processo Civil, em Direito Empresarial e em Direito Digital. Membro da atual Comissão de Direito Bancário da OAB/MS