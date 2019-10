O compromisso de Augusto Aras

O procurador-geral da República Augusto Aras tomou posse nesta quarta, 2, em Brasília, afirmando que o Ministério Público deve ser “atuante, mas responsável” com a Constituição em suas ações. Em um discurso no qual pregou autonomia e independência, Aras disse que “não há poder do Estado que esteja imune à ação do Ministério Público” e citou o enfrentamento à corrupção como uma prioridade, além de elogiar procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz federal e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

LEIA A ÍNTEGRA DO DISCURSO DE ARAS: