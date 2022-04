O combate à corrupção e o cristianismo

No contexto da política partidária, inúmeros candidatos vestem a capa mágica do “cristão” nas vésperas da campanha como mera estratégia de marketing, visando, assim, conquistar a rápida e superficial simpatia do público “cristão” para alcançar o Poder.

Tendo em vista que o chamado “voto cristão” deverá fazer a diferença nas próximas eleições, o motivo do presente texto é buscar clarificar o entendimento acerca do significado de ser cristão e qual deve ser o posicionamento deste diante do enfrentamento da corrupção.

Em primeiro lugar, a essência do cristianismo nunca esteve na forma, mas no conteúdo. A expressão “sepulcro caiado” ou “sepulcro pintado” utilizada por Jesus reflete bem o sentido aqui proposto. Beleza por fora e morte por dentro. Um belo copo de água com aparência de ouro que no seu interior carrega esgoto. O copo brilha como ouro atraindo a atenção dos sedentos desavisados, mas o conteúdo é podre. Quem beber dessa “água” achando que matará sua sede por causa da beleza exterior do copo, provavelmente morrerá de infecção. De maneira clara e objetiva: é preciso ter muito cuidado com o político cristão na aparência pública e corrupto na essência.

É através da política que se decide o presente e o futuro de um País e de um povo. A função do político é atuar como instrumento da justiça na elaboração de leis, distribuição de recursos, nomeação de magistrados, realização de obras estruturantes, etc. Daí a importância de o público evangélico ter muito cuidado em não eleger políticos que se dizem cristãos, pois eles são como o copo de água com aparência de ouro, mas com esgoto em seu interior: isso mata!

A corrupção não foge às lentes das Escrituras que demonstram como essa prática reprovável remonta às origens de Israel. O próprio Rei Davi diz que “os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens” (Salmos 12:8). O antigo profeta Oséias assevera categoricamente que aqueles que “mergulharam na corrupção” serão lembrados por Deus que “os castigará por seus pecados” Oséias 9:9. É inegável que a corrupção tem relação umbilical com o Cristianismo, sendo definida por teólogos como um pecado da alma, ou seja, aquilo que leva o ser humano a corromper-se, resultando em um afastamento de Deus.

Ao se dirigir para o Novo Testamento, observa-se, de logo, a corrupção de Judas, o ladrão responsável pela bolsa de dinheiro que “costumava tirar o que nela era colocado” (João 12.6).

Mas o que o cristianismo tem a ver com a corrupção? Tudo. O grande cerne da questão é que o Cristianismo e o combate à corrupção não são pautas dissociadas, mas intimamente relacionadas.

De maneira prática é preciso verificar a essência dos candidatos ditos cristãos, ou seja, qual o nível de comprometimento histórico do candidato com a principal pauta cristã: o amor ao próximo! Esse é o maior mandamento! E dele que decorrem os demais temas caros ao cristianismo: o combate à corrupção e a luta pela vida.

O Cristianismo está alicerçado em amar ao próximo, baseando-se na solidariedade e no respeito ao semelhante, extraindo-se tais ideais dos escritos de Paulo, na Epístola de Gálatas e da “Suma Teológica”, cuja autoria é de São Tomás de Aquino.

O Brasil precisa entender que a corrupção mata, pois ela condena seus idosos às filas de hospitais públicos e suas crianças às favelas das cidades.

Historicamente, os verdadeiros cristãos sempre demonstraram profunda coragem na resistência aos discursos superficiais e manipuladores. Logo, não se pode tolerar a eleição de “sepulcros caiados”, isto é, de candidatos que discursam contra a corrupção, mas, na prática, atuaram ou atuam de forma favorável ao desmanche do seu combate.

O Brasil precisa de pessoas sérias, comprometidas com uma atuação ética, com projetos voltados a todos e não a servir interesses pessoais e aos amigos do rei. Na seara política, nosso país colhe no presente o que plantou no passado e colherá no futuro o que tem semeado na atualidade, por isso a importância da ética e da integridade presente no gestor público. É chegada a hora de afastar os “sepulcros caiados” da política através de escolhas certas.

A história certamente cobrará a responsabilidade dos cristãos que não lutaram contra a corrupção e utilizaram o Nome de Deus unicamente para o seu favorecimento pessoal.

*Hamilton Calazans Câmara Neto, advogado, professor, mestre em Direito e Desenvolvimento pelo Centro Universitário de João Pessoa, especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Direito, autor dos livros Lavagem de Dinheiro no Mercado de Arte: Um Novo Panorama da Criminalidade e Corrupção e Lavagem de Dinheiro: Conexão Brasil-Itália

*Davi Tavares Viana possui graduação em Direito (2008 – UNIPÊ) e em Teologia (2018 – FTSA), especialização em Direito Processual Civil (2019 – UNIPÊ) e mestrado em Ciências Jurídicas (2020 – CCJ/UFPB). É professor e advogado do Escritório Joás de Brito Pereira Adv. Associados

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

