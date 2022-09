O colapso da saúde no Brasil

Na década de 50, o médico Juljan Dieter Czapski fundou a primeira empresa de planos de saúde do Brasil, a Policlínica Central, fruto do descontentamento com o atendimento do IAPS – Instituto de Aposentadorias e Pensões. O crescimento do setor industrial, principalmente automobilístico, no governo Juscelino Kubitschek demandava por trabalhadores saudáveis.

O médico Polonês morreu em 2010, vítima de um tumor no cérebro, e durante contenda com seu plano de saúde, ante a negativa de atendimento de home care.

A deficiência da prestação do serviço de saúde pública sempre esteve presente em nosso País, obrigando às pessoas buscarem de forma complementar a iniciativa privada.

Hoje, 25% da população brasileira faz parte dessa modalidade de atendimento de acordo com informações da ANS; são mais de 950 operadoras, que ofertam ao mercado planos coletivos, individuais e familiares, fazendo as vezes de um Estado falido, que não tem aparato para cumprir com sua obrigação Constitucional.

A Constituição define Saúde como um direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo esse dever concretizado pelo SUS, regulamentado pela Lei 8.088, de sua criação, em 1990.

Somente em 1998, 35 anos depois do surgimento da fundação da Policlínica, foi promulgada a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98), que definiu regras para o funcionamento do setor. Em 1999, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS foi criada, objetivando a sua regulamentação.

O IBGE aponta que 71,5% da população brasileira (mais de 150 milhões de pessoas) depende do SUS, e fossem tempos normais, não haveria dilema maior.

Não bastasse a regulamentação da matéria, a judicialização da saúde na rede pública e privada é tema constante, exemplo disso os últimos desastrosos acontecimentos que assolaram o País.

Em 2021 foram 16.260 ações julgadas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e entre os principais temas estão a cobertura de tratamentos e reajustes nas mensalidades.

Em julgamento finalizado em junho último, o STJ entendeu pela taxatividade, como regra, comportando exceções, do rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, não estando as seguradoras e operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos no rol.

O rol foi criado em 1988, para estabelecer cobertura mínima obrigatória, que os planos não podem negar. Se está na lista, tem que autorizar o tratamento.

A taxatividade é defendida sob o prisma da adequação do sistema de saúde suplementar, protegendo os beneficiários de introdução de novos fármacos sem prévia avaliação de eficácia científica, e como forma de evitar aumentos e aditivos contratuais no sentido da complementação de coberturas.

Em meio a um cenário de eleição e impulsionado pela comoção popular, foi aprovado no início de agosto pela Câmara dos Deputados, o projeto de Lei 2.033/22, que altera a Lei dos Planos de Saúde (9.656/98) estabelecendo as hipóteses em que o plano de saúde deve cobrir exames e tratamentos que não fazem parte do rol taxativo ANS.

Apesar da divergência de opiniões, o Senado aprovou por unanimidade e manteve o texto, em 29/08/2022, do Projeto de Lei 2.033/22, que segue para sanção Presidencial.

Sendo aprovado pelo Presidente e transformado em lei, o rol da ANS servirá de referência para convênios contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, aqueles adaptados a lei 9656/98, retirando o caráter taxativo.

Se por um lado vai amparar um número considerável de beneficiários, noutro viés pode afetar diversas empresas de saúde com capital aberto na bolsa de valores.

A aprovação da matéria é negativa para as seguradoras e operadoras, elevando a incerteza do risco atuarial e pavimentando o caminho da judicialização. A natureza exemplificativa do rol pode incrementar o preço dos planos nas novas contratações.

Por outro lado, a ampliação do rol pode abrir oportunidades de pesquisa cientifica, como na área da genômica.

A judicialização causada pela bancarrota do SUS, tambem é flagrante, ante uma das maiores crises desde sua criação. A defasagem da tabela que remunera os serviços prestados, congelada há quase 20 anos, e a necessidade de modernização da tabela de procedimentos, é uma das causas explicativas.

O setor mais afetado é dos Hospitais filantrópicos responsáveis por boa parte do atendimento do SUS, como exemplo o A.C Camargo, referência no tratamento para o câncer, que não fossem as negociações apressadas com a municipalidade de São Paulo, teria deixado de atender pacientes do SUS.

Para agravar a situação, foi sancionada pela Presidência no início de agosto, a Lei 14.434/2022, que criou o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e parteiras, incrementando, em mais de 60%, as folhas de pagamento dos hospitais da rede pública e filantrópicos, que atendem o SUS, dentre outros.

O Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, suspendeu os efeitos da Lei 14.434/2022, e definiu prazo de 60 dias para que estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, esclareçam o impacto financeiro da medida.

Todo esse panorama caótico é a fotografia do que o próximo Presidente eleito irá enfrentar nos próximos anos de mandato. Tanto o SUS quanto a saúde suplementar falidas, um abarrotamento do Poder Judiciário, que com muito boa vontade vai demorar décadas para se estabilizar, ao menos na base.

*Fernanda Varella, advogada especialista em saúde e direitos do consumidor e sócia do Varella Advogados