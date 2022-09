O cidadão no dilema da eleição – pagar ou votar?

A precificação do voto possui vários vieses, como o do orçamento de uma eleição por eleitor, o quanto se gasta em propaganda e o quanto custa cada voto para eleger um candidato.

No Brasil, o Código Eleitoral de 1932 instituiu, dentre diversas relevantes previsões, como a tardia permissão para o voto feminino, o voto como obrigatório. Assim, se o eleitor não votar, terá que pagar multa.

A obrigação de votar perdura no atual Código Eleitoral, Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que dispõe, em seu art. 7º, que “o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até sessenta dias após a realização da eleição incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da região”, incorporada também na Constituição Federal outorgada em 1988, que no seu artigo 14 diz que “o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos; e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos; e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos”.

Muito se reflete acerca da importância do comparecimento do eleitor e do seu voto no resultado eleitoral traz consequências no rumo que o governo traçará e seu fortalecimento. O professor do MIT Daron Acemoglou, junto a outros autores, por exemplo, defende, usando dados de pesquisa em larga escala, cobrindo mais de 110 países, que haveria uma relação causal entre a maior exposição de indivíduos à democracia e o seu maior apoio às instituições democráticas, que influenciam no crescimento econômico e o bem-estar da sociedade.

Contudo, o tema da obrigatoriedade do voto também exige a ponderação de outros aspectos para talvez um dia sabermos se isso é mesmo mais benéfico ao eleitor e à própria democracia.

Rotineiramente, vê-se o Congresso Nacional publicar leis que anistiam eventuais eleitores que não comparecem aos pleitos, o que finda por tornar inócua a norma que estabeleceu sanção justamente para maximizar a participação. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por Resolução, em face da Emenda Constitucional n. 107/2020 (Emenda Covid), suspendeu as consequências para o eleitor que não votou nas Eleições 2020. Por mais que se compreenda que a pandemia como razão, o efeito colateral permanece.

Na última eleição de 2020, segundo o TSE, os eleitores da região Norte e Nordeste foram os que mais compareceram, sendo 20,74% e 18,54%, respectivamente, o índice de abstenção. Por sua vez, nas regiões mais ricas, os eleitores foram os que menos compareceram, com abstenção no Centro-Oeste de 24,30%, Sudeste de 26,30% e Sul de 23,22%. Os dados são semelhantes aos de eleições anteriores.

Assim, não é demais entender que o eleitor das regiões mais pobres e que sofreriam mais com as consequências de um atraso no cumprimento do seu compromisso eleitoral têm mais incentivo em participar dos que os mais ricos, o que poderia contribuir na redução de desigualdades regionais, ao menos, em termos de representatividade nas casas legislativas federais.

No entanto, importante admitir que tais dados não comprovam se o maior comparecimento se dá pelo poder coercitivo das multas ou por mais engajamento político e, até mesmo, maior ou menor promoção de campanhas institucionais acerca da importância do voto.

De qualquer forma, o que emerge é que tanto o Poder Legislativo como o Poder Judiciário detêm formas de induzir ou não um maior comparecimento às urnas, cenário em que é necessário também cuidado para que isso não venha a criar preferência a determinados candidatos, por exemplo, favorecendo a maior ou menor participação de eleitores em regiões com maior preferência a um candidato específico.

Por enquanto, a cada eleição, o eleitor tem o seu perdão da multa por não votar, o voto continua sendo obrigatório e ainda não se tem resposta se essa é a melhor opção para fortalecer nossa democracia. A certeza que se tem é a conta alta e absurda a ser paga pela incapacidade de alguns eleitos.

*Rafael Moreira Mota, sócio do escritório Mota Kalume Advogados