O ciclo da inadimplência: efeitos da pandemia na obtenção de crédito

Depois de mais de um ano de pandemia, ainda sentimos os impactos nos mais diferentes mercados – e certamente teremos muitos reflexos nos próximos meses. A taxa média de desemprego no Brasil foi de 14,7% no primeiro trimestre de 2021, a maior registrada pelo IBGE desde 2012. O dado corresponde a cerca de 14,8 milhões de brasileiros desempregados.

Como reflexo da falta de emprego, só em abril deste ano, foram registrados 63 milhões de inadimplentes no País. 1,6 milhão de pessoas deixaram de pagar suas dívidas e foram negativadas, de acordo com o Serasa Experian. Isso quer dizer que 39,5% da população adulta brasileira está nessa situação. Estar negativado é um dos principais entraves para obtenção de crédito.

Sem emprego, sem crédito e com pouco suporte por parte das instituições governamentais, os brasileiros se viram em um ciclo de inadimplência difícil de ser quebrado. Até porque, o cenário para as empresas é o mesmo. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a obtenção de crédito continua sendo uma barreira para a recuperação financeira das organizações. No Rio de Janeiro, por exemplo, 62% dos pequenos negócios tiveram crédito recusado por bancos e financeiras. Apenas 27% conseguiram empréstimos.

E, sem recuperação financeira das empresas, diminuem as possibilidades de criação de empregos. Sem empregos, mais dívidas. E com mais dívidas, menos crédito. Esse é um ciclo fácil de ser percebido e difícil de ser rompido, mas não impossível. Precisamos pensar na reinclusão das pessoas endividadas no sistema bancário, para que elas possam ter acesso ao crédito e outros recursos capazes de auxiliar a recuperação financeira.

A securitização deixou de ser uma novidade no mercado, mas ganhou mais espaço e força com a pandemia. O termo, bastante conhecido e utilizado no mercado financeiro, se refere a uma dívida negociada com seus investidores. O principal objetivo é transformar as faturas não pagas ou dívidas de empréstimos, em títulos negociáveis. Se antes essa prática era comum entre as empresas, hoje ela é bastante comum, também, entre os bancos e seus correntistas.

Atualmente, alguns bancos optam por comercializar as dívidas de seus clientes com empresas especialistas no mercado. Assim, todos os lados obtêm vantagens: o banco, por receber uma parte do valor que, de outra forma, estaria perdido, e os clientes, que podem, finalmente, negociar suas dívidas.

Ao ter acesso a novas formas e possibilidades de negociações de suas dívidas, as pessoas conseguem regularizar a situação. E, claro, regularizando a situação, o acesso ao crédito é facilitado com o tempo. E então, podemos acompanhar esse novo ciclo, dessa vez, não de inadimplência, mas de recuperação. Essa é uma alternativa bastante realista para que possamos acompanhar o crescimento da nossa economia novamente, depois dessa tempestade turbulenta causada pela pandemia de Covid-19. Precisamos pensar juntos e focar em diferentes formas de sairmos dessa. O que a sua empresa tem feito nesse sentido?

*Gustavo Antunes, CEO da Liderança Serviços Financeiros