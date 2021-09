O cerco às políticas de moderação das redes sociais

O presidente da república Jair Bolsonaro editou, no dia de ontem (6/9), Medida Provisória que altera dispositivos do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Numa canetada, o presidente quer impedir que as plataformas promovam a remoção de contas e perfis nas redes sociais com base em suas políticas de uso.

Já foi advertido por diversos líderes partidários no Congresso e por especialistas nos principais jornais do país que a MP 1068 não atende os preceitos do art. 62 da Constituição Federal, especialmente pela falta de urgência e relevância a justificar a tramitação da matéria do por meio do instrumento excepcional que é a Medida Provisória.

É bem provável que o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no uso de suas prerrogativas, devolva a MP e evite sua tramitação, nos próximos dias.

Também foi anotada na imprensa observações quanto a motivação do presidente Jair Bolsonaro em editar a MP 1068, especialmente impedir a atuação das redes sociais que vem excluindo contas e perfis que promovem ataques as instituições do estado, aos valores democráticos e difundem desinformação, notícias falsas, quando não promovem o negacionismo e medicamentos ineficazes para o tratamento da COVID 19. E é de se anotar que a MP 1068 foi editada na véspera do dia 7 de setembro, dia da pátria, mas que foi capturado para manifestações contra o Supremo Tribunal Federal e o Ministro Alexandre de Moraes, convocadas pelo presidente da república.

Em que pese a gravidade dos fatos acima colacionados, é de se observar que o desejo de impor limitações a atuação das plataformas da internet na moderação e controle das políticas de uso nas redes sociais não se limitam a posições extremistas do presidente da república.

Em tramitação na Câmara dos Deputados temos o PLP 112/2021, que institui um novo código eleitoral brasileiro, que em seu art. 511, “proíbe o banimento, o cancelamento, a exclusão ou a suspensão de conta do candidato a cargo eletivo durante o período eleitoral, salvo por decisão judicial ou em atendimento as regras do art. 525 deste código.”

Este dispositivo tem o caráter de embaraçar a atuação das plataformas, passando a exigir o ajuizamento de ação judicial para que seja promovida a moderação ou exclusão das contas, mesmo daquelas mais absurdas, que atentem contra a democracia e que tenha rápida repercussão e difusão entre extremistas.

Ainda que a previsão contida no código eleitoral esteja restrita a candidatos, transparecendo eventual medida de garantia aos concorrentes ao pleito, a iniciativa é muito assemelhada ao desenho bolsonarista contido na MP 1068, impedindo a atuação das plataformas das redes sociais na moderação do conteúdo dos usuários.

A experiência de 6 de janeiro de 2021, em que tivemos a invasão do Capitólio (sede do congresso dos EUA), em que o então presidente Donald Trump instigou seus apoiadores a tentarem um golpe de estado através das redes sociais, nos obrigou a todos a sermos mais vigilantes contra perfis que promovam ataques ao sistema democrático, levando as próprias redes a promoverem a suspensão e a exclusão de Donald Trump das redes. No entanto, aqui no Brasil, parece que insistimos em ir na contramão de medidas mais eficazes que promovam uma mais célere autoproteção das redes, submetendo os casos que haja violação as regras das plataformas ao exame prévio do judiciário, sem ter em conta os perigos que se pode correr.

*Hélio Freitas Carvalho da Silveira, advogado, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP

*Marcelo Santiago de Padua Andrade, advogado, mestre em Processo Civil pela PUC/SP, membro consultor da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP