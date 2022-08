O câncer chamado corrupção

Cada vez mais me convenço de que o problema crucial do Brasil é a corrupção, derivada do egoísmo e do mau-caratismo de muitos dos atuais políticos, de altos agentes públicos responsáveis pelos rumos da nação e de empresários que só pensam em lucrar e nada mais, mesmo que isso importe a péssima qualidade de vida de boa parte dos brasileiros das classes mais baixas.

Quando se tentou combater esse sistema que dura há séculos em nossa nação, os que assim ousaram fazer foram crucificados e os bandidos endeusados, inclusive pela grande e velha mídia, passando a serem as vítimas e não verdadeiros monstros responsáveis diretos pela desnutrição, falta de cuidados médicos adequados, de saneamento básico e de boa educação de nossas crianças menos favorecidas.

E o silêncio da classe jurídica espanta, sendo poucos os que ousam se manifestar, simplesmente por razões ideológicas.

Clamam por democracia, que não foi e não será colocada em risco em razão de patacoadas, bravatas, destemperos emocionais e desabafos de alguns políticos e jornalistas, que estão muito mais para mal-educados do que criminosos. Quando muito, podem ter cometido crimes contra a honra e ameaças, infrações de pequeno potencial ofensivo, que, em regra, ensejam transação penal e pagamento de multa.

A verdade é que o mecanismo corrupto que assola o Brasil desde seu descobrimento e parece fazer parte do DNA de muitos brasileiros, justamente aqueles que conseguem enganar a população com sofismas, embustes, mentiras e boa retórica, ressurgiu após dizimar aqueles que contra ele ousaram se insurgir, pretendendo voltar ao poder e agora não mais sair, corrigindo os erros que cometeram, que quase conseguiram destruí-lo.

Triste ver que os órgãos e instituições criados justamente para combater esse mecanismo estão muito mais preocupados em investigar empresários por serem de determinada ideologia, e que o único pecado foi conversarem em grupos privados acerca de assuntos banais e comumente travados em praticamente todas as rodas de brasileiros e conversas de botequim, onde se falam lorotas e se imaginam coisas das mais estapafúrdias, que só ficarão no imaginário.

No Brasil, de acordo com nosso direito penal objetivo, ainda não se pune o pensamento, o querer, o pretender e nem o imaginar. Só a partir de atos executórios é que o direito penal entra em ação. Exceto em situações especialmente previstas em lei é que os atos preparatórios são puníveis, como quando três ou mais pessoas se reúnem para praticar incerto e indeterminado número de crimes com estabilidade e permanência, isto é, por tempo indefinido, a caracterizar o delito de associação criminosa (art. 288 do CP), ou quando alguém, publicamente, induz indeterminado número de pessoas a cometer certo e determinado crime, como um certo roubo, um certo furto etc. (art. 286 do CP).

E, por enquanto, ainda se faz presente na Constituição Federal o direito à livre manifestação do pensamento e o da proteção à intimidade e vida privada das pessoas, que parecem ter sido esquecidos em diversas e cada vez mais constantes situações.

Infelizmente, este é o retrato do Brasil atual em que, por ideologia e mesmo rusgas pessoais por não gostar desta ou daquela pessoa e de seu modo de proceder, esquece-se do que realmente importa e busca-se combater ideias e não condutas realmente criminosas, como a corrupção, o maior câncer deste país, que se espalha por todo seu organismo, apodrecendo-o.

Sem o combate efetivo a este câncer o Brasil nunca deixará de ser um país de terceiro mundo, o que decerto faz com que o tumor cresça cada vez mais, do mesmo modo que a ganância e lucros dos que dele usufruem.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora