O campo minado que pode inviabilizar a privatização da Eletrobrás

A Medida Provisória de privatização da Eletrobras se transformou em um campo minado. O parecer do relator, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), espalhou bombas que, se não forem desarmadas, podem inviabilizar a privatização.

As mais graves são as intervenções no setor elétrico. Lembram a lambança de Dilma Rousseff, que em 2013 baixou na marra os preços da energia. O tabelamento desorganizou o setor e desestimulou investimentos, resultando, logo depois, em altas exorbitantes de preço. Ainda hoje pagamos a conta por essas trapalhadas.

A primeira bomba é a autorização para a Aneel definir, unilateralmente, que uma parte da energia produzida por empresas com “alto poder de mercado” vá para o ambiente regulado. Isso valeria não só para Eletrobras, mas para qualquer outro agente. É evidente a insegurança jurídica causada por uma medida assim. Ela pode simplesmente inviabilizar a operação da Eletrobras.

A segunda é a obrigação da Eletrobras converter cerca de 18 bilhões de dívida referente aos compulsórios em ações preferenciais. Aqui valeria investigar quem seriam os poucos privilegiados que se beneficiariam dessa conversão – e a pressão que devem estar fazendo sobre os deputados.

A terceira armadilha é passar a gestão de grandes obras, no valor aproximado de 10 bilhões, para a Codevasf. Em vez de ações para beneficiar o setor elétrico, como a revitalização das bacias, a medida beneficiará políticos do Centrão, que controlam a estatal.

Quarta bomba: incluir contratações obrigatórias de energia de fontes muito acima dos preços de mercado, fazendo com que a população pague preços elevados na conta de luz. É o caso do mercado de gás. Vira e mexe algumas raposas no Congresso tentam emplacar a construção de gasodutos com dinheiro público para levar gás “de graça” a Estados onde um empresário específico tem distribuidoras de gás. Outro exemplo é a prorrogação dos subsídios do Proinfa por mais 20 anos. O programa foi criado há 20 anos para fomentar novas fontes de energia que hoje custam cerca de quatro a cinco vezes o valor de mercado.

Se prosseguir sem alterações, esse modelo de privatização da Eletrobras vai fortalecer o problema mais persistente do Brasil: os privilégios de poucos pagos com o dinheiro de todos os outros brasileiros.

*Marina Helena Santos é mestre em Economia pela Universidade de Brasília (UNB), foi Diretora de Desestatização do Ministério da Economia e candidata à vice-prefeita de São Paulo.