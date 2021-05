O caminho para o sucesso dos negócios passa pelo olhar estratégico em TI

Quando alguém decide imergir no universo da Tecnologia da Informação, a TI, muitas dúvidas surgem sobre como será essa jornada. A ideia geral é que se trata de um mercado promissor, mas também extenso e dinâmico, pois a tecnologia está em tudo, e em todo lugar. Mas o que faz alguns profissionais terem mais destaque e oportunidades do que outros? Qual o segredo para o sucesso?

Além de conhecimentos técnicos, o mercado espera que o profissional se disponha a entender mais sobre o negócio da empresa. Só assim é possível conceber e desenvolver soluções. E estas soluções muito provavelmente serão convertidas em resultados que agregam valor, seja na automatização de um processo que antes era manual ou no aumento de rentabilidade.

E como fazer para estar mais próximo das áreas de negócio?

Uma prática muito interessante é a experiência do shadowing (sombreamento), em que o profissional passa um dia ou mais dentro das áreas de negócios, observando o dia a dia das equipes, quais as dificuldades que elas têm para operacionalizar suas atividades, como utilizam os sistemas atuais, quais as integrações entre estes sistemas e, mais importante, qual a relevância do trabalho de cada time para a empresa?

A partir dessa imersão, abre-se espaço para o mapeamento dos processos existentes, que convergem para o conhecimento profundo sobre o negócio. A criação de soluções torna-se possível, seja para o ajuste de alguma funcionalidade já existente, seja para apresentar um novo sistema ou revisar um processo.

Esse conhecimento, associado ao domínio técnico, dará a qualquer profissional de TI um perfil diferente no mercado. E sabe por quê?

A essência da TI é estratégica, um caminho para a empresa prosperar. Mas é fundamental que ele seja trilhado em conjunto com o business. Uma vez que Negócios e TI andem juntos, a empresa ganha com soluções que aumentam a sua rentabilidade e visibilidade; o negócio ganha, passando a enxergar a TI como aliada; e ganha o time de TI, que deixa de ser visto como uma área de despesa e passa a ter seu valor reconhecido.

O profissional que entende e atua desta forma é um asset para qualquer empresa e torna o seu perfil muito mais atraente. Então, se você quer ser um profissional de sucesso dentro da área de TI, conheça mais sobre o negócio da sua empresa!

*Janaina Lima é sócia-diretora da Icon Talent, empresa especializada em recrutamento e seleção de profissionais de TI para empresas de todo o País e do exterior