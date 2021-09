O calor do momento

Moradores do nordeste brasileiro chamam os quatro últimos meses do ano de “B-R-O-Bró”, definidos assim em razão da última sílaba comum e de uma intensificação das temperaturas. Basta começar setembro, para aparecer lá a expressão que ilustra calor na casa dos 40°C, em quase todos os dias.

No último dia 9 de setembro, comecinho do “B-R-O-Bró” de 2021, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em nota que nunca teve “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes” nas manifestações de Sete de Setembro que participou, decidido a baixar a temperatura institucional.

No texto elaborado com ajuda do ex-presidente Michel Temer (MDB), ele afirmou que seus ataques endereçados a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a quem chamou de “canalha”, decorreram do “calor do momento” e de “embates que sempre visaram o bem comum”.

De fato, o mês que abre a Primavera começou muito quente em Brasília. Quente e seco, causando desconforto físico generalizado na população e favorecendo múltiplos incêndios na vegetação esturricada do cerrado. Os protestos populares na Esplanada dos Ministérios só pioraram esse tempo.

O fato é que o esquenta do presidente para algo que já estava fervendo, com escalada de ameaças e reações, e o esfria dos bombeiros políticos, com ações de bastidor para evitar o estouro da panela de pressão na Praça dos Três Poderes, ainda não eliminaram o risco de novas e fortes ondas de calor.

A aparente calma desses dias pós-“Declaração à Nação” apenas decorre do fato de que inúmeras polêmicas criadas pelo presidente desde a sua posse, todas testando limites da institucionalidade, ganharam ar de normalidade. Vamos continuar de pé após sentir 50°C à sombra ainda neste “B-R-O-Bró”?

Mesmo que não tenha suas colunas derretidas pelo calorão, o Estado democrático de direito vai precisar de refrescos para resistir a eventos climáticos extremos ou rezar para que a frente fria da Terceira Via se mostre mais forte, capaz de baixar a febre dos dias e de fazer florescer esperanças.

*Sílvio Ribas, jornalista, escritor, consultor em relações institucionais e assessor parlamentar no Senado Federal