O Brasil quebrou. De novo

Diversas empresas que vinham fazendo as lições de casa para poderem se qualificar para receber investimentos de terceiros tiveram que abandonar os planos, mudar radicalmente de rumo e tentar sobreviver.

Existe um oceano de empresas que se endividaram fiscalmente já que os bancos fecharam as torneiras, o mercado deixou de consumir, a geração de caixa ficou negativa e o único jeito de pagar integralmente a folha e os fornecedores passou a ser a inadimplência e/ou sonegação de tributos.

Ainda que o cenário econômico tenha melhorado, após as eleições, em termos de expectativas, não há ainda nenhum traço de euforia para a retomada dos investimentos, mas sim um mero esboço de destravamento de projetos que estavam engavetados. A euforia poderá até vir, desde que as reformas aconteçam rapidamente, a começar pela previdenciária.

O Brasil virou um parque de diversões para investidores de “distressed”, que possuam competências necessárias para “turnaround”, prestígio junto aos bancos (credores) e acesso a recursos financeiros para investir e sanear empresas.

Esses investidores é que terão muitas oportunidades para requalificar empresas para receberem investimentos de private equity e estratégicos.

Também os grupos econômicos que sobreviveram bem à quebradeira e tiverem orientação para o crescimento inorgânico e skills bem desenvolvidos em M&A, terão excelentes oportunidades de adquirir bons negócios em condições muito vantajosas, inclusive no contexto de recuperações judiciais (UPIs) e falências (arrendamentos e leilões).

Não voltaremos, portanto, ao contexto de M&A anterior à crise. Será diferente e exigirá muito mais expertise dos operadores (assessores financeiros e advogados) do que o cenário anterior. Sem falar que as “due diligences” tenderão naturalmente a recrudescer muito especialmente no que se refere a “compliance”.

Existe sim um pote de ouro no final do arco-íris, mas a ginástica para se chegar até lá exigirá muito mais sacrifícios daqueles que hoje se encontram muito machucados. Correndo em paralelo, num mundo à parte, apenas os negócios de tecnologia e infraestrutura.

Tecnologia passou a ter os family offices locais também como potenciais investidores e infraestrutura continuará chamando muito a atenção dos grandes investidores, por muito tempo.

Caberia ao novo governo federal, nesse contexto, incentivar os investimentos em reestruturação de empresas, talvez através do BNDES e de estímulos fiscais, pois as pequenas e médias empresas, que sobreviveram a duras penas a uma crise sem precedentes, empregam milhões de trabalhadores e pouco interessaram às gestões que tanto privilegiaram, nos últimos 15 anos, as campeãs nacionais.

*Ricardo Chamon é sócio-fundador do CSA – Chamon Santana Advogados