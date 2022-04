O Brasil é um país de não leitores?

Toda prateleira de livros — da sua casa, da livraria pomposa da esquina ou da biblioteca municipal que cai aos pedaços — é sustentada por vigas invisíveis pertencentes a uma estrutura econômica. A metáfora, ainda que simplória, faz recordar o conceito de materialismo histórico, que encara a sociedade como um edifício erguido sobre uma infraestrutura composta pelas relações de produção.

Se o cotidiano é terreno fértil para a ficção, permita-me, antes de mais nada, desenvolver uma breve narrativa. Prometo voltar à prateleira.

Uma empregada doméstica, analfabeta funcional e mãe solo, sai às 4 da manhã de casa e enfrenta quase duas horas de trânsito, em um coletivo lotado, até o trabalho. No fim da tarde, faz percurso inverso, com duração estendida devido ao horário do rush. É assim todo dia útil, o mês inteiro. A remuneração, de um salário-mínimo, é distribuída para pagar o aluguel, colocar a comida dos cinco filhos na mesa, quitar a água e a luz. A conta nem fecha. Por isso, faz uns bicos no fim de semana na tentativa de findar o mês no azul. Não sobra um trocado para mais nada.

Erro ao falar de ficção quando narro realidade.

Se o brasileiro lê pouco é porque, antes de mais nada, precisa sobreviver.

Carentes historicamente de políticas públicas que ampliam o acesso ao livro, não tomamos gosto pela leitura, não nos familiarizamos com nossos autores, não construímos uma cultura de valorização de escritos que independe de classe social, mas é ainda mais gritante entre aqueles que pouco têm. Muitos nem sequer sabem ler — ainda que a educação seja inerente à própria cidadania. Quem tem sorte de ser alfabetizado pode ter enfrentado uma escola defasada, longe de ser espaço de garantia de inclusão.

Acredito, contudo, que as tais prateleiras, por mais que ainda não traduzam toda a pluralidade humana, carregam os segredos da força motriz das grandes transformações.

O livro é a armadura que nos resta.

*Lella Malta escritora, cientista social e especialista em Estado, Governo e Políticas Públicas