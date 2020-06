O B.O. do Queiroz Leia o Boletim de Ocorrência número 37/2020, registrado pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira, 18, relatando a localização e cumprimento do mandado de prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, em Atibaia, no interior de São Paulo, na posse de dois celulares, de sua declaração de IR 2019 e de R$ 923,60