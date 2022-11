O axolote brasileiro

Está tudo certo se você não sabe o que é um axolote. Até poucos dias eu também nunca tinha ouvido falar. Foi quando o Henrique, meu filho de 9 anos, comentou que o assunto estava gerando furor entre seus colegas de aula. Trata-se do Ambystoma Mexicanum, um pequeno animal também conhecido carinhosamente pelo apelido de “monstrinho aquático”. O bichinho mais parece um personagem de desenho animado. Além da aparência simpática, se apresenta em diversas colorações para a alegria da garotada (a sua pigmentação varia de acordo com o micro-ecossistema onde se desenvolve). Apesar de ser também ser conhecido como o “peixe que anda”, ele pertence à classe dos anfíbios.

O axolote tem como único habitat natural os lagos próximos à Cidade do México. Trata-se de um animal carnívoro, mede em torno de 20 cm e vive entre 10 e 15 anos. Além de sua aparência pitoresca, existe uma característica que o diferencia das outras espécies da natureza.

O axolote nunca evolui do seu estado larval, nunca atinge a maturidade. Não chega ao estado adulto. Isso porque, a sua glândula tireóide é rudimentar e, portanto, ele não completa a tradicional metamorfose dos anfíbios. Poderíamos dizer, numa linguagem leiga, que o axolote não evolui, não amadurece… Nesta altura, talvez o leitor já tenha entendido qual foi a minha intenção ao escolher o título deste texto.

O Brasil, tal qual este pequeno e curioso anfíbio mexicano, parece padecer do mesmo mal. Isso é, não cresce. Não se desenvolve. Não reduz os seus enormes níveis de pobreza. Não investe em educação e nem em infra-estrutura. Não faz as reformas tão importantes para reduzir seu deficit fiscal e ter mais recursos para o social. Não elege, na sua maioria, políticos interessados na nação e não apenas em sí próprios e em seus mensalões, orçamentos secretos e fundões eleitorais. Enfim, a lista é longa e a mensagem já está entendida.

Potencial não nos falta. Temos, como nenhum outro país, um vasto território com rios navegáveis e clima ameno o ano todo. Temos recursos naturais inigualáveis. Temos um povo alegre, criativo, empreendedor e com grande capacidade de resiliência. Enfim, espero viver o suficiente para ver o dia em que deixaremos finalmente o nosso estado de oxolote. O dia em que deixaremos de ser o eterno país do futuro…

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do www.mbinitiative.org