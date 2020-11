O autorretrato de D. Pedro II

As fontes primárias ora se revelam, ora se escondem e, ainda assim, com exame rigoroso, podem criar armadilhas, provocando enganos, falhas e, até mesmo, nos levando a erros de interpretação. Parece precipitado afirmar que a autoria do conhecido “autorretrato” de D. Pedro II seja de D. Isabel, tendo por base exclusivamente a caligrafia, uma vez que esta apresenta características da letra do imperador. A imagem está conservada no acervo particular da família.

Esse “autorretrato” foi exposto em 2013, na mostra “De volta à luz”, organizada pelo Instituto Cultural Banco Santos, em São Paulo, estando reproduzido tanto o anverso como o verso na página 57 do belíssimo catálogo da exposição, que traz textos de Pedro Corrêa do Lago, Leandro Karnal, Sylvie Aubenas, Marcus Venicio Toledo Ribeiro, Marcello Dantas e dos curadores Joaquim Marçal Ferreira de Andrade e Rubens Fernandes Junior.

Na vasta correspondência da família imperial conservada no Arquivo Histórico do Museu Imperial, encontramos vestígios de que tanto o pai como a filha se aventuraram na arte de fotografar. Conforme Bia e Pedro Corrêa do Lago apontam, na obra “Os fotógrafos do Império” (2005, p. XIV), “O próprio imperador dedicava-se à fotografia em papel nos anos 1850”. Isto levanta a possibilidade de o imperador ser o autor do conhecido daguerreótipo da Princesa D. Leopoldina e do ambrótipo das duas irmãs, ambos da década de 50, que se encontram no acervo do Museu Imperial.

Dois meses depois de assistir, em companhia das irmãs D. Januaria e D. Francisca, no Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de 1840, à primeira demonstração da daguerreotipia feita pelo francês Louis Comte, o imperador adquiriu um aparelho, provavelmente entusiasmado com a invenção e com a possibilidade de usá-lo. Outro fato importante a ser destacado é que, segundo os descendentes do fotógrafo Peter Hees (1811-1881), D. Pedro II solicitava a sua “companhia para ir captar paisagens de Petrópolis dos seus pontos mais elevados”. Outro exemplo do “imperador fotógrafo” é o registro de D. Thereza Christina em seu diário, na manhã de Natal de 1863, no qual menciona que durante a cerimônia de crisma das filhas por D. Frei Pedro de Santa Marianna e Souza, “o Imperador tirou o retrato [da missa] e também de todo o grupo”.

Quanto a D. Isabel, parece pouco provável que, entre 1855 e 1860, tivesse conhecimento e habilidade suficientes para produzir o “autorretrato” do pai, sobretudo, levando em consideração que começou a estudar fotografia com Revert Henri Klumb somente no segundo semestre de 1861. Em bilhete escrito entre 1861 e 1864, D. Isabel solicita ao pai reagentes químicos para “tirar vistas” do palácio: “Se nós podermos [pudermos]. O que acho que sim. Não se ria de mim. I. C. [Isabel Christina]”.

Outro ponto de reflexão é que ainda não são conhecidas fotografias da lavra de D. Isabel nos acervos de seus descendentes, oriundos da coleção da família iniciada por D. Pedro II com a aquisição dos daguerreótipos produzidos por Louis Comte, em 1840. Como se sabe, poucos meses antes de morrer, no exílio, D. Pedro doou à Biblioteca Nacional a Colecção D. Thereza Christina Maria — composta de aproximadamente 25 mil fotografias reunidas ao longo do tempo por ele, pela imperatriz e pelos Condes d’Eu. O restante do arquivo fotográfico era composto, sobretudo, de retratos da intimidade familiar e permaneceu com D. Isabel.

Com a morte de D. Isabel em 1921 e, sobretudo, com a do Conde d’Eu, em 1922, o acervo se dispersa. A maior parte ficou sob a guarda do primogênito, D. Pedro de Alcantara, e outra com D. Maria Pia, viúva de seu irmão, D. Luiz.

Em 1940, morre, em Petrópolis, D. Pedro de Alcantara e, em 1951, sua viúva, D. Elisabeth, sendo o arquivo novamente desmembrado entre os filhos do casal. D. Pedro Gastão compôs a Coleção D. Pedro de Orleans e Bragança, com mais de 1.000 fotografias; D. João Maria, a Coleção D. João de Orleans e Bragança, com 781 imagens, hoje depositada no Instituto Moreira Salles, em regime de comodato, pelo seu filho D. João Henrique. Mais recentemente, em 2008, deu-se publicidade ao conjunto de fotografias que estava com a filha caçula, D. Thereza Maria Theodora de Orleans e Bragança e Dobrzensky. É de se supor que as outras duas filhas, D. Isabel (Condessa de Paris) e D. Francisca (Duquesa de Bragança) tenham herdado parte do acervo dos pais, mesmo que em menor monta.

Conforme ressaltamos no livro Alegrias e Tristezas: estudos sobre a autobiografia de D. Isabel do Brasil (2019), a rigor, não pode existir uma coleção com o nome de D. Isabel, uma vez que a mudança de titularidade nos arquivos de família geralmente é um impeditivo para identificar a quem pertenceu um determinado conjunto de documentos, não sendo possível, portanto, distinguir o que era próprio do pai e o que era da filha.

Na hipótese de haver uma “Coleção Princesa Isabel” forçosamente teriam de ser reunidos todos os acervos fotográficos distribuídos entre os diversos ramos dos Orleans e Bragança, o que evidentemente jamais ocorreu e com toda probabilidade nunca ocorrerá.

*Maria de Fátima Moraes Argon, historiadora e arquivista, é pesquisadora aposentada do Ibram e foi a responsável pelo Arquivo Histórico do Museu Imperial por mais de 20 anos. É presidente do Instituto Histórico de Petrópolis

*Bruno da Silva Antunes de Cerqueira, historiador e advogado, é indigenista da Funai em Brasília. É fundador e presidente do Instituto Cultural D. Isabel