O assédio moral organizacional como uma barreira para as práticas ESG

Empresas interessadas em se alinhar às práticas ESG e se tornarem aptas a receber investimentos de fundos específicos precisam comprovar práticas sustentáveis e palpáveis aos olhos dos analistas. Ainda que seja interessante inovar com a adoção de práticas em novos campos, voltar-se a questões básicas e ainda passíveis de gerar conflito interno e desgaste de imagem é dever primordial. Isso significa enfrentar questões que não são novas no ambiente corporativo, mas que podem pôr todo o esforço do ESG a perder: como é o caso do assédio moral.

Combater o assédio moral é reforçar o pilar S do ESG. Embora o E (environmental), relacionado ao meio ambiente corresponda quase sempre à agenda mais destacada, de nada adianta, por exemplo, incorporar práticas de redução de emissão do CO2 e captura de carbono da atmosfera, se da “porta para dentro” a empresa permite ou faz vistas grossas ao assédio aos seus colaboradores.

O ESG pede, mais do que uma lista de tarefas, uma mudança de mentalidade. O pilar Social envolve os direitos dos colaboradores, cuidados com a saúde e segurança no meio ambiente de trabalho, direitos humanos e promoção da diversidade. Um trabalho específico dentro deste eixo implica revisitar a cultura organizacional que ampara as estratégias de negócios e o modus operandi da empresa para obter o engajamento dos seus colaboradores.

A cultura organizacional reflete um modelo de gestão e engajamento de pessoa, por isso o assédio moral organizacional deve ser tratado como um problema estrutural e que de alguma forma reproduz uma conduta coletiva.

Em geral, o assédio moral organizacional é marcado por uma questão binária, que envolve, de um lado, a necessidade de controlar e corrigir “comportamentos”, e do outro, um olhar hierárquico, com sanção normalizadora, de modo a atingir a “normalização” das pessoas, padronização de condutas e supressão da individualidade dos colaboradores.

Dentro deste tipo de ambiente, os colaboradores não formam laços de solidariedade. O discurso que prevalece é o da disseminação de autoridade, inicialmente hierárquica, mas que depois se espraia para todo o grupo, fazendo com que colaboradores avaliem o trabalho de outros colegas e de outras equipes, em um contexto no qual áreas independentes se comportam como cliente internos. Este modelo de engajamento tende a criar uma ética individualista de eficiência, com áreas não integradas e competitivas entre si.

Existe também o discurso bélico, que visa eliminar a “concorrência”, colocando o colaborador apenas como um meio para alcançar espaço no mercado e vencer a concorrência.

São discursos como esses em que o assédio moral se incorpora na prática empresarial, difundida entre os colaboradores e até mesmo incentivada pela organização, que de alguma forma chancelam essas práticas. Assim, este modelo de gestão transforma todo colaborador em potencial agressor e vítima.

É uma cultura por vezes tão arraigada que uma pesquisa realizada pelo IPRC (Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental), com 2.435 profissionais de 24 empresas, apontou que 41% se calariam diante de uma situação de assédio moral. Outros 18% disseram tolerar a atitude como algo normal.

Quando associado a questões de gênero, o assédio moral traz dados alarmantes. Uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva e apoio da Laudes Foundation, realizada em 2020 com 1.500 pessoas, apontou que 40% das entrevistadas disseram ter sido alvo de xingamentos e gritos, enquanto 13% dos homens afirmaram ter vivido algo semelhante. Também 40% das mulheres declararam que seu trabalho foi supervisionado excessivamente, ante 16% dos homens.

Mas como identificar e enfrentar o assédio moral organizacional dentro das organizações? Primeiro, será necessário um trabalho específico dentro do eixo Social, para analisar e reconhecer a existência de normas explicitas e implícitas que servem de barreira para que boas práticas sejam incorporadas e impactem positivamente esses espaços.

Alguns exemplos para reflexão destas políticas: Quais são as regras implícitas para as pessoas que adoecem? Como essas pessoas são tratadas, inclusive no retorno do afastamento médico? Quais são as regras implícitas para as mulheres que retornam dos períodos gestacionais? Qual é o modelo de engajamento e gestão de pessoas (de fato) utilizado pela empresa?

No segundo momento, é preciso mapear essas normas implícitas que impactam o ambiente de trabalho e possibilitam, em algum grau, o assédio moral organizacional, lembrando que a conduta passiva do empregador diante do assédio moral também é uma conduta abusiva. Então, dar o exemplo com lideranças comprometidas com valores de sustentabilidade e estabelecer uma política de intolerância com práticas discriminatórias e assediadoras podem dar início a um verdadeiro processo de mudança.

Assédio moral tende a comprometer a saúde dos colaboradores e provocar impacto nos resultados. Não à toa, tem sido cada vez mais frequente a implementação do cargo de “diretor de felicidade” para valorizar os recursos humanos da empresa. Assédio moral não é apenas uma questão “da porta para dentro”. Com as redes sociais, denúncias funcionam como um rastilho de pólvora para detonar a reputação de qualquer empresa e até mesmo minar todo o trabalho conjunto em torno da agenda ESG.

O que vemos é que as organizações florescem a partir do compromisso e da criatividade do ser humano, empresas conscientes são motivadas por um propósito maior. Quando todos estão alinhados na mesma direção e participam ativamente de um ambiente em harmonia, isso provocará valores sustentáveis e de impactos positivos para a toda sociedade.

*Fernanda Perregil – especialista em Direito do Trabalho e sócia do Innocenti Advogados, head das áreas de ESG e Direito do Trabalho, Sindical e Remuneração de Executivos.