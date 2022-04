O assédio judicial como meio de coibir a litigância de má-fé

O assédio judicial é uma forma de intimidação quando, por razões hostis à Justiça, detratores se utilizam do Poder Judiciário para amedrontar, ameaçar e constranger pessoas.

O fenômeno do assédio judicial ocorre quando, pelo mesmo fato, são interpostas várias ações ou quando, tendo como vítima a mesma pessoa, diversas ações são concomitantemente distribuídas, inviabilizando o direito de defesa seja porque são muitas ações a serem defendidas simultaneamente, seja porque as ações são massivamente distribuídas em várias comarcas espalhadas pelo país.

A falsa litigiosidade com o uso de demandas opressivas vem chamando atenção do Poder Judiciário, inclusive do Conselho Nacional de Justiça que, através do ato normativo 0000092-36.2022.2.00.0000, recomendou aos Tribunais atenção para coibir a judicialização predatória que tem como finalidade a limitação da liberdade de expressão e o cerceamento de defesa.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.817.845-MS, entendeu que “o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual”, prática que deve ser reprimida porque se configura “abusos de direito material e processual, em que o exercício desenfreado, repetitivo e desprovido de fundamentação séria e idônea pode, ainda que em caráter excepcional, configurar abuso do direito de ação”. Essa tese, nesta ação, foi desenvolvida pela ministra Nancy Andrighi, que, em voto-vista, divergiu do relator, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

O assédio judicial não é apenas uma manobra que pode ser utilizada para cercear a liberdade de expressão, mas também um recurso que agressores de mulheres lançam mão para silenciar suas vítimas. Em situações de agressão e posterior denúncia e publicização das violências, as vítimas, muitas vezes, são constrangidas por meio de ações judiciais com o intuito de inverter a culpa, subterfúgio utilizado por agressores para banalizar a violência cometida e acuar a vítima.

Nos casos de violência doméstica, o assédio judicial deve ser entendido como violência psicológica, crime previsto no artigo 147-B da Lei 14.188/2021, que tipifica esse tipo de violência como “Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”

Assim, o ajuizamento de ações pelo agressor contra a vítima é uma forma de perpetuação da violência a qual a mulher era submetida e deve ser coibida pelo sistema de justiça que tem o compromisso de garantir a integridade física, moral e psicológica da mulher.

Tanto no caso de uso massivo de ações que buscam silenciar jornalistas e defensores de direitos humanos que denunciam violências e abusos do Estado, como no caso de utilização do Poder Judiciário para acuar vítimas de violência doméstica, coibir o assédio judicial e entendê-lo como violência e/ou litigância de má-fé é um importante passo para garantir a democracia e o direito das mulheres de estarem livres das opressões do patriarcalismo.

*Adriana Ramos, advogada especialista em Direito Constitucional; Paulo Henrique Lima, advogado Criminalista. Sócios do escritório Paes Leme e Ramos Advocacia