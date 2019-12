O apagão da mão de obra de TI e o desenvolvimento low-code

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), dos 70 mil empregos que devem ser criados, anualmente, no setor de TI até 2024, metade deles podem não ser preenchidos. Isso porque formam-se apenas 46 mil alunos por ano com perfil tecnológico no ensino superior, ou seja, haverá um déficit de 290 mil profissionais.

Se por um lado o Governo mantém programas de incentivo ao acesso a universidades, como FIES e PROUNI, que, segundo a Brasscom, corroboram para evitar a evasão nos cursos tecnológicos, nós, enquanto sociedade, devemos estar cientes que a união faz a força.

E, quando o assunto é um setor que ignorou a crise econômica dos últimos anos no Brasil e vem crescendo acima do PIB, é hora de prestar atenção nesta mensagem e propor mais estímulos aos estudos e aos recursos que apoiem os profissionais para reduzir o déficit de mão de obra especializada.

Claro que essa escassez de especialistas não será resolvida facilmente. Mas, é possível sair da inércia e trilhar caminhos pensando em como o setor pode evitar o apagão técnico e apoiar o crescimento da economia a longo prazo. Um dos caminhos a serem trilhados – mas não o único – é o desenvolvimento e a disponibilização de programas de capacitação técnica para jovens recém colocados no mercado de trabalho.

Levando em consideração que entre as especializações mais requisitas e que precisam de mão de obra imediata estão os desenvolvedores web e mobile, é possível executar uma estratégia para qualificar mais profissionais nesta área.

Sabemos que um profissional de desenvolvimento precisa entender sobre diversas linguagens de programações, como Java, Python, JavaScript., C#. e NET. Mas, e se tivéssemos uma maneira de encurtar esse aprendizado e formar um profissional capaz de desenvolver em uma única linguagem que automatizasse a programação das demais? Isso é software criando software com comando humano! Em outras palavras, low-code!

A escrita em low-code permite reduzir o tempo de programação pela metade em comparação às linguagens tradicionais. E qual o segredo deste software? Ocultar as linguagens de programações, gerando automaticamente um código fonte que permite focar apenas no desenvolvimento da solução e não na programação.

E o resultado? No que tange ao desenvolvimento, podemos elencar agilidade, produtividade, flexibilidade e escalabilidade na resolução de problemas de missão crítica. Levando em consideração nosso cenário econômico, no entanto, teremos mais profissionais qualificados para qualquer demanda de desenvolvimento, além de um setor fortalecido que almeja uma economia sólida e em expansão. Low-code para todos!

*Ricardo Recchi é country manager da Genexus no Brasil, desenvolvedora global de produtos para software baseados em Inteligência Artificial