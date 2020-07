O afastamento temporário da trava de 30% do IRPJ e da CSLL como combate à crise gerada pela covid-19

Não é novidade que os efeitos do isolamento social, adotado em todo o mundo como forma de combate à COVID-19, têm gerado crises econômicas nos mais

diversos países, inclusive no Brasil. Além dos prejuízos à economia, o isolamento social acabou criando uma crise política que agita o mercado e aprofunda ainda

mais a situação da economia brasileira.

Além das medidas já implementadas pelo Governo Federal para aliviar os efeitos da pandemia na economia, entendemos que o afastamento temporário da trava de 30% para fins de compensação de prejuízo fiscal de IRPJ e saldo negativo da CSLL (artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 e 15 e 16 da Lei nº 9.065/95) das pessoas jurídicas seria mais uma alternativa para aliviar a falta de caixa dos contribuintes, permitir que honrem suas mais diversas obrigações e, ao mesmo tempo, não criar nova renúncia fiscal.

O que se propõe é que essa eliminação perdure até o fim do estado de calamidade, decretado pelo Congresso Nacional em 20.3.2020, de modo a contribuir para a

interação dos agentes econômicos e a manutenção de empregos.

O objetivo do presente texto não é discutir novamente a constitucionalidade (ou não) das limitações impostas pelas Leis nºs. 8.981/95 e 9.065/95, recentemente

reconhecida pelo STF no julgamento do RE 591.340. Mas, sim, sugerir o afastamento temporário de tais limitações em um cenário de crise econômica, política e sanitária que resultará, sem sombra de dúvidas, no aumento do desemprego e os efeitos dele decorrentes nos próximos anos.

A continuidade das atividades empresariais vai de encontro ao conceito da trava de 30%, que deve ser aplicada apenas às pessoas jurídicas que estão em plena

atividade e que continuarão a operar para poder compensar os demais 70%, e não àquelas que já encerraram as suas atividades, como reconheceu o STF no

julgamento do RE 591.340.

É justamente essa a proposta do Projeto de Lei nº 2.128/2020, apresentada pelo Deputado Federal Eduardo Costa (PTB/PA), para que seja afastada temporariamente a trava de 30% prevista nas Leis nºs. 8.981/95 e 9.065/95. Em referido Projeto de Lei, o parlamentar reconhece que as medidas de isolamento

social estão provocando forte queda na receita dos contribuintes e que o afastamento temporário da trava de 30% poderá aliviar as pressões sobre o capital de giro das empresas.

Além disso, tal medida não criaria nova renúncia fiscal, já que os valores a serem compensados não seriam tributos devidos ao Fisco, mas sim créditos de

propriedade dos contribuintes, utilizados sem limitações, durante curto período de tempo, e em uma realidade completamente atípica de pandemia mundial.

Em tempos excepcionais, como os de hoje, medidas excepcionais são necessárias para que se garanta o desenvolvimento nacional, a promoção do bem-estar social e a manutenção do emprego.

*Tércio Chiavassa, sócio de Tributário de Pinheiro Neto Advogados

*Marco Betoni, associado de Tributário de Pinheiro Neto Advogados