O 7 de Setembro e a liberdade de opinião

O 7 de Setembro se avizinha, com as anunciadas manifestações de apoio ao Governo. Parte do jogo democrático. Após um pedido de impeachment de Ministro do STF, arquivado no Senado, é do jogo, claro. Sucede à prisão do Presidente do PTB, por manifestar opiniões virulentas sobre Ministros do Supremo. Olho lá, por olho cá, dente cá, por dente lá.

A democracia brasileira acolhe, hoje, os partidos comunistas, após longos hiatos, desde o Estado Novo que também eliminara o Partido Integralista, de ultradireita. Dutra, já na Guerra Fria, cassa o Senador Prestes.

De golpe em golpe, 1964, é uma resposta à Família, com Deus, pela Liberdade e nos trás a ditadura e seu filho bastardo, o Capitalismo de Estado, cuja versão do novo milênio asiático, adota nosso maior parceiro Comercial, como a face econômica da sua democracia de partido único. O centralismo democrático, como cunhara, no passado, o Partidão.

O contexto nos desafia ao debate sobre a liberdade de pensamento, credo e opinião. Parodiando o poetinha, “me desculpem os totalitários, mas a liberdade é fundamental”. Ocorre que nosso embate político se parece mais com uma Rinha de Galo e votar não é escolher um Galo numa Rinha, a gente sabe.

Já votei Lula, mais de uma vez, e Bolsonaro, uma. Considero o maniqueísmo empobrecedor do pensamento e condena o brasileiro à uma medíocre disputa entre o bem e o mal. A vida não se exaure entre o sim e o não, felizmente. Há muito mais entre o céu e a terra do que pode sonhar nossa filosofia.

A existência e a humanidade caracterizam-se pelas nuances, pelas modulações, pelas contingências. Até vacinas e sua eficácia, hoje, têm seu debate contingenciado ao estéril confronto entre o bem e o mal.

Como todo liberal, lato sensu – isto é, na política, na economia e nos costumes, entusiasta da criação cultural livre e incentivada – da geração “é proibido proibir”, quero mesmo é discutir o espaço da diversidade de gênero, da causa racial, LGBTQIA+, da questão social e da ambiental. Temas estes, hoje, impostos à toda e qualquer empresa (ESG), seja por ela própria e, ou, por seus mercados, inclusive, de capitais.

Ainda, um Liberalismo Social, solidarista ou ESG, quer debater o “Imposto de Renda Negativo”, proposta do Senador Suplicy (PT-SP), há muito esposada por M. Friedman, pai da Escola de Chicago.

Ora, um velho Western de John Wayne, com mocinho e bandido, não leva a lugar algum. Acredito, outrossim, na busca de uma dimensão poética, lírica, até lúdica, do erro trágico do herói, do anti-herói, semideus, ou do mito da vez, da mídia, ou do Twiter, neste Olimpo Moderno e Tupiniquim, nossa epopeia cotidiana, digitalizada.

Na conjuntura do Brasil, percebe-se o sentido do que disse Claude Debussy: “a música é o silêncio entre as notas”, por dar o ritmo entre acordes e compassos que se articulam ao infinito na riqueza da sonoridade, como nosso silêncio no debate maniqueísta.

Ao contrário, encantadora é a possibilidade de saltar sem paraquedas no espaço plural e caleidoscópico do mundo contemporâneo, verdadeira sinfonia existencial, um “Melting Pot” de diversos mundos e culturas, as múltiplas e ricas facetas do humano.

De tanto, acolho cheio de esperança a paixão pelas ideias e seu debate, sem censura, ademais do encanto pela política enquanto metáfora social do amor, por vezes doce, outras ardente, até mesmo triste, mas sempre arrebatador como todo grande amor, este o amor pelo Brasil.

*Hélio Paulo Ferraz, sócio benemérito da ACRJ – Associação Comercial do Rio de Janeiro