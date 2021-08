Nunes Marques é eleito suplente do TSE; erro em contagem manual vira piada entre ministros

Um erro na contagem manual dos votos que elegeram o ministro Kassio Nunes Marques como membro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) virou piada na sessão plenária desta quarta-feira, 4, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao anunciar o resultado da votação, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, contou um voto sobressalente. O episódio não passou despercebido pelos colegas, que ironizaram a confusão.

“Está sobrando voto. Eu quero dizer que o que estava errado era o impresso, viu? Aqui estava correto. O computador estava correto”, brincou o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE e alvo de ataques do presidente Jair Bolsonaro na esteira de declarações recentes do chefe do Executivo contra o sistema eletrônico de votação.

“É melhor recorrer às urnas eletrônicas, porque essas não falham”, acrescentou o ministro Ricardo Lewandowski, arrancando risadas dos pares.

Eleito como suplente para o Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques aproveitou para agradecer a indicação.

“Espero que um pouco da minha experiência como advogado e dois biênios como juiz da classe jurista do TRE do Piauí possam de alguma forma contribuir para o aperfeiçoamento daquela jurisdição”, disse.

A eleição de Nunes Marques acontece dois dias após o TSE aprovar a abertura de um inquérito administrativo para investigar as declarações infundadas de Bolsonaro sobre supostas fraudes no sistema eletrônico de votação e suas ameaças às eleições de 2022. O tribunal também pediu a inclusão do presidente em outra investigação, a das fake news, que tramita no STF.

Na contramão dos colegas, Nunes Marques, que ocupa a cadeira no STF por indicação de Bolsonaro, divulgou uma nota no início da semana em que afirma que o voto auditável é uma ‘preocupação legítima do povo brasileiro’.