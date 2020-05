Número 2 de Ramagem na Abin é o mais cotado para o comando da PF para driblar ordem do Supremo Jair Bolsonaro disse neste domingo, 3, que novo diretor-geral da Polícia Federal será anunciado na segunda, 4; entre os nomes que disputam o posto ganha força cada vez mais Rolando Alexandre de Souza, braço direito do comandante da Agência Brasileira de Inteligência e preferido do presidente, mas vetado por decisão do ministro Alexandre de Moraes