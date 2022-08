Novos tempos: é preciso cancelar a tese de ‘legítima defesa da honra’ de vez

Em 6 de julho, a aprovação do projeto de lei 2325/2021 pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi uma das decisões mais importantes no avanço da melhoria dos direitos de família.

O PL da senadora Zenaide Maia (Pros-RN) altera o Código Penal de 1940 para excluir atenuantes como “forte emoção” e a “defesa do valor moral e ou social” em crimes de violência doméstica e familiar. E também proíbe o uso da tese de “legítima defesa da honra”, que ainda consta no Código de Processo Penal. O projeto segue ainda para votação na Câmara dos Deputados, caso não haja recursos no Plenário do Senado.

A importância desta decisão é extinguir uma regra existente na legislação brasileira que não tem mais cabimento e causava injustiça.

A Constituição Federal de 1988 extinguiu completamente a distinção entre homens e mulheres, equiparando-os em direitos e obrigações e proibindo qualquer diferença de tratamento entre gêneros.

A regra constitucional traz duas consequências: a primeira é que torna, na prática, os argumentos de forte emoção, legítima defesa da honra e outros inconstitucionais.

A segunda consequência da regra constitucional é que extingue, pelo menos em seu conteúdo, uma evolução histórica de leis que adotavam essas teses em seus textos.

Segundo o retrospecto brilhante feito por Luiza Nagib Eluf, advogada e procuradora de justiça do Ministério da Justiça do Estado de São Paulo, em seu livro “A Paixão nos Bancos dos Réus”, apesar da Código Penal de 1830 ter extinguido a regra, ela retorna no Código Posterior, de 1890, que considerou forte emoção e estado de perturbação mental do marido ao descobrir o adultério da mulher como razão suficiente para não considerar a atitude como um crime.

O Código seguinte, de 1940, ainda vigente, eliminou a perturbação de sentidos como causa de não consideração do crime, mas criou o homicídio qualificado ou crime passional. Essa regra induziu muitos a considerar esses argumentos legítimos. Na década de 1970, vários júris absolveram assassinos considerando a legítima defesa da honra.

O caso mais célebre foi o julgamento do empresário Doca Street, em 1979, referente ao brutal assassinato de sua namorada, Ângela Diniz, a tiros, no final de 1976, em Búzios. O advogado Evandro Lins e Silva recorreu à legítima defesa da honra e a resposta do júri foi absolver Doca Street.

Com a nova lei, essa estratégia não seria válida. Ela não cabe mais em nossos dias, onde a mulher galgou ainda mais poder dentro da sociedade e lutou por mais direitos. Mas, ainda é pouco. Os números de feminicídio no país são assustadores. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 foram registrados 1,3 mil casos de feminicídio, 230,1 mil casos de lesão corporal no país. E concedidas 294,4 mil medidas protetivas de urgência.

As estatísticas comprovam que é preciso fazer mais, não só para ampliar os direitos e a proteção de mulheres, como também de homens que, muitas vezes, também são vítimas de processos e atos criminosos de suas companheiras.

*Carolina McCardell, sócia do escritório McCardell & Godoy Advogadas, especializado em Direito das Famílias