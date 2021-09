Novo regime informacional das companhias abertas

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou, em 23 de agosto, a Resolução n° 44, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre ato ou fato relevante, revogando expressamente a ICVM 358/2002, norma que até então regulamentava a matéria.

O tema é de extrema relevância para o mercado de capitais, por tratar de informações sensíveis que podem influenciar, de maneira ponderada, na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter suas posições. Qualquer modificação na norma tem impactos consideráveis para as companhias, seus órgãos de governança (com destaque para as áreas de RI e Conselhos) e para o mercado como um todo.

A nova Resolução modificou substancialmente o artigo 13 da ICVM 358 para, ao invés de trazer vedações explícitas ao uso de informações privilegiadas, substituir tal conteúdo por presunções, que já eram, em certa medida, utilizadas pela CVM na análise de casos concretos. A norma deixa claro que se trata de presunções relativas, admitindo, portanto, prova em contrário.

Das hipóteses previstas, uma que traz especial preocupação é a presunção de que terceiros que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, ao terem tido acesso à informação relevante ainda não divulgada, tenham ciência de que se trata de informação privilegiada. Podendo assim, gerar impasses na análise do caso concreto e, principalmente, dificultar a ampla defesa ao demandar prova negativa que afaste a presunção.

A nova resolução também instituiu uma vedação objetiva às negociações no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação das informações contábeis trimestrais e das demonstrações financeiras anuais da companhia – salvo no caso de adoção de plano de investimento/desinvestimento que atenda a requisitos estipulados na norma. Em geral, o período de vedação não se aplica a operações usuais e padronizadas do mercado financeiro, em que se depende menos da vontade do agente e mais das condições de mercado pré-estabelecidas.

Com relação à companhia, seus acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal, o artigo 16, §2° da resolução autoriza a negociação de valores mobiliários de emissão da companhia durante o período de vedação, no âmbito de planos de investimento/desinvestimento estruturados, apenas sob duas condicionantes: (i) existência de cronograma explícito de divulgação pela companhia; e (ii) obrigação do participante, assim entendido como aquele que subscreve o plano, de reverter à companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos potenciais auferidos em negociações com valores mobiliários durante o período (originariamente de vedação).

Para os gestores de recursos, são diversas as hipóteses e estratégias de investimentos utilizadas, entretanto algumas restrições e condições específicas podem comprometer o cumprimento de seus deveres fiduciários perante seus clientes. Assim, embora as novas regras pareçam bastante positivas, é preciso ter cuidado na formatação desses planos de investimento.

Na hipótese, portanto, de um gestor de fundos de investimento que também seja conselheiro de administração da companhia, torna-se impossível reverter à companhia os supostos ganhos potenciais ou perdas evitadas, haja vista que a resolução não limita tal operação àquelas realizadas em causa própria e não por conta e ordem de terceiro.

Vale ressaltar, nesse sentido, que a própria norma estabelece que as presunções, vedações e obrigações de comunicação estabelecidas na Resolução se aplicam tanto às negociações realizadas por conta própria como aquelas realizadas por conta de terceiros.

Com as alterações e a eventual condicionante de que a adoção de plano de investimento/desinvestimento afastaria as presunções constantes na norma, permanecem dúvidas sobre se, quando não existente um plano devidamente formalizado, haveria outras formas de afastar referidas presunções e como a CVM interpreta tais hipóteses.

Independente dos questionamentos, é louvável o esforço da CVM em aprimorar as normas vigentes, com viés aparentemente mais liberal e o objetivo de simplificar e fomentar o desenvolvimento do mercado de capitais. Entretanto, trata-se de uma norma cuja aplicação deve ser acompanhada de perto, permitindo a formação de padrões de mercado calcados no bom senso e na razoabilidade.

*Renato Vetere é sócio no Vieira, Drigo, Vasconcellos e Paiva Gomes Advogados, formado pela Universidade Paulista – Unip, com pós-graduação em Direito Constitucional com ênfase em Direitos e Garantias Fundamentais pela ESA – OAB/SP e Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio. Membro da Comissão de Comunicação e de Mercado de Capitais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC desde 2013.

*Emerson Drigo é sócio no Vieira, Drigo, Vasconcellos e Paiva Gomes Advogados e membro do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI). Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, ministra aulas de Direito Societário, M&A e Planejamento Sucessório em cursos de pós-graduação lato sensu e cursos “in company” na área de Direito Empresarial da Escola de Direito de São Paulo da FGV (FGVLaw)