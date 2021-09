Novo Marco do Saneamento: custo do abastecimento alternativo

É necessário discutir o tratamento jurídico adequado para que métodos alternativos de abastecimento de água não comprometam a viabilidade econômico-financeira das Concessões e PPPs.

A universalização dos serviços de saneamento está na ordem do dia. Para garanti-la, porém, é necessário estar atento para o risco de grandes consumidores deixarem de se conectar ao sistema público de abastecimento de água e, consequentemente, possam se furtar ao pagamento da tarifa de abastecimento de água às concessionárias prestadoras de serviços públicos.

O alerta é necessário em razão da inclusão, pelo Novo Marco do Saneamento (Lei Federal n. 14.026/20) no art. 45 da Lei Federal 11.445/07. O dispositivo traz a possibilidade de edificações não residenciais e condomínios verticais utilizarem “fontes e métodos alternativos de abastecimento de água”, tais como poços artesianos. O § 12 incluído no mesmo artigo prevê ainda que tais usuários deverão “arcar apenas com o pagamento pelo uso da rede de coleta e tratamento de esgoto”.

A interpretação precipitada do parágrafo 11 do art. 45 da Lei 11.445/07 pode, assim, significar o rompimento da estruturação e desenvolvimento do saneamento básico no Brasil, inaugurados ainda em 2007 pela Lei 11.445 e reforçados pelo Novo Marco. É surpreendente, inclusive, que o dispositivo tenha recebido tão pouca atenção até o momento.

O Novo Marco de Saneamento foi aprovado em julho de 2020 com o objetivo de assegurar a universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário no país até 31.12.2033. O cumprimento dessa meta, certamente ambiciosa, está ancorado em uma política pública de atração de investimentos privados.

Justamente em um momento no qual os entes públicos buscam parceiros privados para a realização de investimentos é necessário se preocupar com a estabilidade e segurança jurídica dos projetos de delegação dos serviços. A esse respeito, basta lembrar dos recentes leilões de saneamento que arrecadaram valores superiores a R$ 20 bilhões. Por isso, não se pode admitir qualquer interpretação do § 11 do art. 45 da Lei 11.445/07 que faculte indiscriminadamente a grandes consumidores, como shoppings, supermercados, clubes e condomínios verticais, construir poços artesianos para se furtarem do pagamento de tarifas de água.

Na prática, essa interpretação tornaria inviável qualquer modelagem econômica destinada à universalização do saneamento, porque alocaria nas unidades consumidoras residenciais simples todo o custo dos investimentos no sistema público de abastecimento de água.

Deve-se compreender, portanto, que a Lei 11.445/07, com a redação do Novo Marco, só admite a adoção de métodos alternativos de abastecimento de água em duas hipóteses.

A primeira, prevista no art. 45, parágrafo 1º , autoriza a utilização de soluções individuais em localidades não atendidas pelas redes públicas. Trata-se de institucionalização de soluções individuais para áreas que ainda não foram beneficiadas pela infraestrutura pública de saneamento básico. É o caso, por exemplo, de loteamentos e condomínios afastados dos centros urbanos e áreas rurais.

A segunda hipótese é justamente a do art. 45, § 11. Trata-se de autorização excepcional para edificações não residenciais e condomínios verticais que tenham a intenção de fazer investimentos próprios nas obras e equipamentos necessários ao abastecimento de água individual e que se responsabilizem, direta e pessoalmente, pela operação de seus sistemas de captação, fornecimento e tratamento de água. Assim, a interpretação do dispositivo depende da leitura conjunta com o art. 5º da mesma Lei 11.445/07, segundo o qual a utilização de soluções individuais não pode depender “de terceiros para operar os serviços”, sob pena de caracterizar prestação de serviço público.

Nessa linha, qualquer contratação de terceiro por consumidores não residenciais ou condomínios verticais para manutenção e operação de poços artesianos já é suficiente para extrapolar os limites da autorização prevista no art. 45, parágrafo 11, por caracterizar prestação de serviço público sem prévia licitação e delegação pelo ente titular, em violação ao art. 175 da Constituição Federal.

A vedação à contratação de empresas especializadas para manutenção e/ou operação de poços artesianos consagra justamente a excepcionalidade da autorização contida no art. 45, parágrafo 11, e reforça a regra de exclusividade da concessionária na prestação do serviços de água e esgoto em toda a área da concessão.

Os projetos de concessão e PPPs licitados nos últimos meses indicam que o setor privado está disposto a realizar investimentos significativos no setor de saneamento. A concretização da universalização, contudo, depende de estabilidade e de segurança jurídica para que projetos existentes mantenham-se sustentáveis e para que novos projetos não percam sua atratividade.

*Gustavo Magalhães e Anderson Novais, sócios da área de Direito Público do Fialho Salles Advogados