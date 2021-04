Novo diretor-geral da Polícia Federal atuou em governos do PSDB e do PT

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, é um nome mais político do que técnico. Está afastado da corporação desde 2010, mas trabalhou tanto em governos do PSDB como do PT.

Documento O CURRÍCULO DO NOVO DIRETOR-GERAL DA PF PDF

De 2016 a 2018, Maiurino foi secretário de Esporte, Lazer e Juventude no governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo. Após breve passagem pelo Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, no início de 2019, o delegado assumiu a posição de secretário de Segurança do Supremo Tribunal Federal, a convite do então presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, e permaneceu no cargo por um ano. Atualmente, era assessor especial de Segurança Institucional no Conselho da Justiça Federal.

Maiurino chegou a ser cotado para a Diretoria-Geral da PF em maio do ano passado, quando houve a troca de Maurício Valeixo por Rolando de Souza. À época, porém, Bolsonaro preferiu aceitar a indicação de Alexandre Ramagem, que havia sido barrado para assumir o comando da PF, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ramagem é amigo da família Bolsonaro e, sem poder assumir a PF, indicou Souza.

No fim do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e início da gestão de Dilma Rousseff, Maiurino foi corregedor-geral do Ministério da Justiça. Ficou nesse cargo de 2010 a 2012. O delegado também foi assessor especial da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal entre 2014 e 2015. Antes, em 2006, atuou no inquérito que investigou caixa 2 no PSDB de Minas Gerais, o chamado mensalão mineiro. A investigação resultou na condenação do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo.